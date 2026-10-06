Premieră istorică în Germania: Un politician din partidul AfD a fost ales președinte al Parlamentului regional. Cine este și cum s-a ajuns la această numire

Pentru prima dată în Germania, un membru al AfD, un partid clasificat parțial ca fiind de extremă dreaptă, a fost ales președinte al unui parlament regional. Mai exact, Parlamentul landului Saxonia-Anhalt l-a ales pe Tobias Rausch, membru al Alternativei pentru Germania (AfD), președinte al Parlamentului în timpul sesiunii sale inaugurale de marți.

La votul desfășurat la Magdeburg, Tobias Rausch, în vârstă de 35 de ani, a obținut 48 de voturi pentru, iar 29 de deputați au votat împotriva lui. De asemenea, au existat 5 abțineri.

Partidul AfD a câștigat alegerile regionale din Saxonia-Anhalt pe 6 septembrie cu 43,8%, dar nu a obținut majoritatea absolută. Partidul BSW, care are cinci deputați în parlamentul regional, se angajase în prealabil să-l susțină pe Rausch. Împreună, AfD și BSW totalizează 44 de deputați. Alegerea a avut loc însă prin vot secret.

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Oficiul Federal pentru Protecția Constituției din Germania a clasificat partidul AfD din Saxonia-Anhalt ca fiind în mod cert de extremă dreaptă, scrie presa germană.

Alegerea unui președinte al parlamentului regional din rândul AfD a fost criticată încă dinainte de numirea oficială a lui Tobias Rausch. SPD, Verzii și Stânga au anunțat că vor vota împotriva. Conducerea formațiunii CDU le-a recomandat deputaților săi să se abțină.

Tobias Rausch este membru al Parlamentului regional încă din 2016. Agent imobiliar de profesie, acesta a fost desemnat în unanimitate de grupul său parlamentar ca și candidat pentru această funcție. De curând, fusese reales în funcția de secretar parlamentar al grupului său, fiind astfel responsabil și de comunicarea cu celelalte grupuri parlamentare.

Înainte de alegerea sa, el declarase:„Nu sunt un extremist, sunt pragmatic.”

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Președintele parlamentului regional este, din punct de vedere protocolar, cel mai înalt demnitar politic al landului. El prezidează ședințele parlamentului regional și reprezintă parlamentul în relațiile externe. Din 1990, în Saxonia-Anhalt au existat șase președinți ai parlamentului regional, proveniți din rândurile CDU și SPD.

Pentru AfD, funcția de președinte al parlamentului regional reprezintă un pas important în procesul de formare a guvernului. Ulrich Siegmund, care a contribuit la victoria electorală a partidului său din septembrie în calitate de candidat de vârf, intenționează să candideze pentru funcția de ministru-președinte (premier de land).