Garda Națională de Mediu anunță că a amendat cu 15.000 de lei organizatorii etapei a cincea a Campionatului Național de Drift, care s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute în Piața Constituției. Comisarii instituției au constatat niveluri ridicate de zgomote, gaze de eșapament, fum și particule generate de uzura anvelopelor.

„Spectacolul auto din centrul Capitalei a lăsat în urmă mai mult decât urme de cauciuc pe asfalt. În urma sesizărilor primite de la bucureşteni, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au verificat competiţia de drift desfăşurată în Piaţa Constituţiei şi au constatat niveluri ridicate de zgomot, gaze de eşapament, fum şi particule generate de uzura anvelopelor”, a transmis Garda de Mediu, într-un mesaj postat pe Facebook.

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Etapa a cincea a Campionatului Național de Drift s-a desfășurat în perioada 3-4 octombrie, în Piața Constituției, pe Bulevardul Libertății și pe o porțiune din Bulevardul Națiunile Unite. Evenimentul fusese aprobat de autoritățile locale și a beneficiat de documentele necesare pentru organizare.

Totuși, Garda de Mediu susține că odată pornite motoarele și manevrele repetate de derapaj controlat, efectele s-au făcut simțite și dincolo de traseul competiției.

„Comisarii GNM – Comisariatul Municipiului București, ajunși în teren după mai multe sesizări privind poluarea fonică și calitatea aerului, au constatat că mașinile de concurs generau cantități importante de gaze de eșapament, fum și particule provenite din frecarea intensă a anvelopelor pe carosabil. Fumul a persistat în zona Bulevardului Națiunile Unite și, purtat de curenții de aer, s-a deplasat spre Parcul Izvor. Pentru faptul că nu au fost luate toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă, organizatorul – Asociația Clubul Sportiv Romanian Drift Community – a fost sancționată de Garda Națională de Mediu cu 15.000 de lei”.

La verificarea făcută ulterior, pe 5 octombrie, circulaţia fusese reluată, carosabilul era curăţat şi spălat, iar deşeurile generate în timpul evenimentului fuseseră ridicate.