Șeful Sectorului de Frontieră Halmeu și șeful Biroului Vamal au fost reținuți pentru 24 de ore alături de alți 7 polițiști de frontieră și funcționari vamali. Procurorii DNA i-a acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și fapte de corupție. În dosar mai sunt cercetați alți 38 de polțisti de forntiera și funcționari vamali. În urma perchezițiilor s-au găsit în total 300.000 de euro. Astăzi, pe 6 octombrie, opt dintre cei nouă inculpați urmează să ajungă în fața Tribunalului Bihor, unde procurorii vor cere arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Șeful Biroului Vamal Halmeu și șeful Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu au fost reținuți pentru 24 de ore

Procurorii DNA au anunțat că au reținut pentru 24 de ore, începând de ieri, 5 octombrie, 9 persoane acuzate de luare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat. Printre aceștia se enumeră Babici Adiel Viorel, șel al Scetorului de Poliție de Frontieră Halmeu și Kis Mihai, șef al Biroului Vamal de Frontieră Halmeu.

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„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 5 octombrie 2026, a următorilor inculpați:

BABICI ADIEL VIOREL, șef al Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;

KIS MIHAI, șef al Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată”, potrivit comunicatului DNA.

Patru funcționari vamali și trei agenți de poliție de frontieră sunt acuzați de aceleași fapte

Pe lista inculpaților acuzați de aceleași fapte se află și trei agenți de poliție de frontieră din cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu: Hețeg Vasile-Iosif, Caraba Alin-Gheorghe și Vida Remus-Vasile, precum și patru funcționari vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Halmeu: Hendre Nelu-Gheorghe, Urechean Sorin-Flaviu, Gîrba Marius-Adrian și Șichet Marcel-Dorel.

„HERȚEG VASILE-IOSIF și VIDA REMUS-VASILE, agenți de poliție de frontieră în cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;

HENDRE NELU-GHEORGHE, URECHEAN SORIN-FLAVIU, GÎRBA MARIUS-ADRIAN și ȘICHET MARCEL-DOREL, funcționari vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;

CARABA ALIN-GHEORGHE, agent de poliție de frontieră în cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la luare de mită în formă continuată”, potrivit comunicatului DNA.

​La ​data ​de ​6 ​octombrie ​2026, ​8 ​din ​cei ​9 ​inculpați ​vor ​fi ​prezentați ​Tribunalului ​Bihor, ​cu ​propunere ​de ​arestare ​preventivă ​pentru ​30 ​de ​zile.