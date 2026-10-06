Șeful Sectorului de Frontieră Halmeu și șeful Biroului Vamal au fost reținuți pentru 24 de ore alături de alți 7 polițiști de frontieră și funcționari vamali. Procurorii DNA i-a acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și fapte de corupție. În dosar mai sunt cercetați alți 38 de polțisti de forntiera și funcționari vamali. În urma perchezițiilor s-au găsit în total 300.000 de euro. Astăzi, pe 6 octombrie, opt dintre cei nouă inculpați urmează să ajungă în fața Tribunalului Bihor, unde procurorii vor cere arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
Procurorii DNA au anunțat că au reținut pentru 24 de ore, începând de ieri, 5 octombrie, 9 persoane acuzate de luare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat. Printre aceștia se enumeră Babici Adiel Viorel, șel al Scetorului de Poliție de Frontieră Halmeu și Kis Mihai, șef al Biroului Vamal de Frontieră Halmeu.
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 5 octombrie 2026, a următorilor inculpați:
BABICI ADIEL VIOREL, șef al Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, cu gradul profesional de comisar-șef de poliție, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;
KIS MIHAI, șef al Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată”, potrivit comunicatului DNA.
Pe lista inculpaților acuzați de aceleași fapte se află și trei agenți de poliție de frontieră din cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu: Hețeg Vasile-Iosif, Caraba Alin-Gheorghe și Vida Remus-Vasile, precum și patru funcționari vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Halmeu: Hendre Nelu-Gheorghe, Urechean Sorin-Flaviu, Gîrba Marius-Adrian și Șichet Marcel-Dorel.
„HERȚEG VASILE-IOSIF și VIDA REMUS-VASILE, agenți de poliție de frontieră în cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;
HENDRE NELU-GHEORGHE, URECHEAN SORIN-FLAVIU, GÎRBA MARIUS-ADRIAN și ȘICHET MARCEL-DOREL, funcționari vamali în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată;
CARABA ALIN-GHEORGHE, agent de poliție de frontieră în cadrul Sectorului de Poliție de Frontieră Halmeu, pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la luare de mită în formă continuată”, potrivit comunicatului DNA.
Anchetatorii susțin în comunicatul DNA că, începând din 2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu s-ar fi format o rețea în care polițiști de frontieră și funcționari vamali ar fi luat bani de la șoferii care intrau în România din Ucraina. Potrivit anchetei, banii ar fi ajuns, în parte, la șefii celor două structuri.
În centrul rețelei s-ar fi aflat Babici Adiel Viorel, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, și Kis Mihai, șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu. Cei doi ar fi organizat și coordonat activitatea grupului.
Anchetatorii spun că rețeaua ar fi fost împărțită în trei niveluri. Primul era format din cei doi șefi, care ar fi coordonat întreaga activitate și ar fi avut oameni de încredere în poziții importante.
Al doilea nivel era format din persoane care ar fi coordonat turele și ar fi strâns banii de la ceilalți angajați. O parte din bani ar fi rămas la cei care îi colectau, iar restul ar fi fost dat șefilor.
În cazul Vămii, anchetatorii susțin că persoanele din acest nivel ar fi stabilit inclusiv cât trebuia să plătească fiecare șofer. Acestea ar fi colectat aproximativ 25% din banii primiți de funcționarii vamali din tura respectivă, după care ar fi remis o parte din bani șefului Biroului Vamal.
Al treilea nivel ar fi fost format din polițiștii de frontieră și funcționarii vamali care lucrau efectiv în punctul de trecere. Aceștia ar fi primit bani de la șoferi pentru a trece cu vederea anumite nereguli sau pentru a îndeplini ori a nu îndeplini anumite atribuții de serviciu.
Potrivit anchetatorilor, șoferii ar fi dat sume cuprinse între 50 și 1.900 de euro sau echivalentul în alte valute. În total, banii primiți de angajații implicați ar fi ajuns la zeci de mii de euro.
Procurorii susțin că Babici Adiel Viorel ar fi primit, în perioada 16 octombrie 2025 – 24 mai 2026, 6.450 de dolari, 2.750 de euro și alte sume de bani și foloase necuvenite de la polițiștii de frontieră din subordine. De asemenea, acesta ar fi cerut unui subordonat o mită de 4.000 de euro pe lună pentru a-i permite să își îndeplinească sau să nu își îndeplinească anumite atribuții de serviciu.
În cazul lui Kis Mihai, anchetatorii susțin că acesta ar fi primit, în două ocazii, în perioada 27 august – 4 septembrie 2026, suma totală de 800 de euro de la un funcționar vamal din subordine.
La perchezițiile făcute la domiciliile persoanelor vizate în dosar, anchetatorii au găsit peste 300.000 de euro sau echivalentul în alte valute. Banii au fost ridicați și urmează să fie verificați în cadrul anchetei.
Pe 6 octombrie 2026, opt dintre cei nouă inculpați urmează să ajungă în fața Tribunalului Bihor, unde procurorii vor cere arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
Procurorii DNA sunt cu ochii pe încă 38 de ofițeri, agenți de poliție de frontieră și funcționari vamali acuzați de aceleași fapte.
„Procurorii DNA au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de alți 38 de ofițeri și agenți de poliție de frontieră și funcționari vamali, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, în calitate de autori sau complici”, au scris pe Facebook cei de la DNA.