Grindeanu explică de ce unii parlamentari PSD semnează pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre relația cu șeful statului

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a comentat marți decizia celor trei parlamentari social-democrați care susțin inițiativa AUR privind suspendarea președintelui Nicușor Dan. Grindeanu a afirmat că suspendarea șefului statului nu reprezintă în acest moment o prioritate pentru PSD și spune că nu se așteaptă ca alți parlamentari să se alăture demersului. Liderul social-democrat a exclus însă sancționarea prin excludere a celor care au ales să susțină inițiativa.

Liderul social-democrat a explicat că prioritatea PSD este, în acest moment, formarea unui guvern stabil și schimbarea direcției economice. El a pus însă reacția unor parlamentari social-democrați pe seama unei nemulțumiri care, susține Grindeanu, există atât în Parlament, cât și în rândul aleșilor locali.

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„În acest moment, prioritatea pentru România este economia. Asta înseamnă, până la urmă, un guvern stabil, care să schimbe direcția de până acum și, cum v-am spus și mai devreme, care să relanseze economia și să protejeze puterea de cumpărare a românilor.

Dar să știți că tot acest demers vine din ce vă spuneam mai devreme, din această nemulțumire, care nu e doar la nivel de Parlament, ci și la aleșii locali”, a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD.

Întrebat dacă se așteaptă ca și alți parlamentari PSD să susțină lista pentru suspendarea președintelui, Grindeanu a răspuns: „Nu. Am discutat și înăuntru. Nu mi se pare o prioritate pe care să o avem noi, în acest moment, ca partid. Dar eu nu mă apuc să fac excluderi, cum fac alții”.

El a fost întrebat și ce ar trebui să facă șeful statului pentru ca PSD să nu mai fie „dezamăgit” de președinte. Grindeanu a răspuns că președintele „a făcut deja”, fără să detalieze, și a indicat că următorul reper va fi formarea noului guvern.

„A făcut deja. Acum o să vedem ce se întâmplă legat de acest guvern. Și după aceea, când ajungem într-o altă situație, dacă o să ajungem, o să vedem”, a adăugat el.

Grindeanu, despre demersul AUR

Liderul social-democrat a spus despre demersul AUR de a-l suspenda pe Nicușor Dan că e „un joc politic”.

„Partidul Social Democrat, așa cum v-am spus, dincolo de nemulțumirea și de revolta pe care cred că aproape toți membrii PSD au simțit-o aseară, e mai preocupat în acest moment, din perspectiva noastră, a tuturor, de a discuta, de a vedea care e soluția, de a avea, într-un final, un guvern stabil. Nu știu dacă acesta. Dar trebuie să se iasă din această situație. Nu contează că poate să existe unul, doi, că poate să fie unul, doi invers. Dar nu există să avem aripi în Partidul Social Democrat sau chestiuni de acest tip. Partidul Social Democrat e un partid disciplinat, care respectă deciziile pe care le iau forurile de conducere. Nu suntem în perioada în care să facem excluderi, cum fac alții”, a mai spus el.