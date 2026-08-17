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Alin Tișe îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „Performanța guvernului se plătește direct: taxe mai mari, firme împovărate, oameni mai săraci”

Olga Borșcevschi
Alin Tișe îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „Performanța guvernului se plătește direct: taxe mai mari, firme împovărate, oameni mai săraci”
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Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tișe, a lansat un atac la adresa premierul Ilie Bolojan. Tișe subliniază că evaluarea Fitch de la finalul lunii iulie, prezentată drept un succes, nu reflectă situația reală din țară. El spune că românii trăiesc din ce în ce mai rău și țara noastră s-a salvat la limită de la retrogradare însă politicienii prezintă dezastrul ca pe o performanță.

Potrivit șefului CJ Cluj, majoritatea taxelor și impozitelor a dus la scăderea de cumpărare, la presiuni mai mari asupra firmelor și la un nivel de trai mai slab pentru populație.

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Atac dur la Bolojan din interiorul PNL: „Imbecilitate politică”

„Fitch nu i-a acordat României un cartonaș roșu, ci doar unul galben, dar unii îl vând ca pe o victorie.
În acest timp, «performanța guvernului» se plătește direct: taxe mai mari, firme împovărate, oameni mai săraci.
O țară vopsită în roz în statistici, dar sufocată în realitate…
Oamenii trăiesc mai prost, cu puterea de cumpărare mai jos, în condițiile unui buget mărit doar prin taxarea și impozitarea crescută. Aceasta este «reforma» făcută de guvernanți(!?)
Și se mai și laudă cu asta …
Atât au știut, atât au putut!”, a scris Alin Tișe, luni, într-o postare pe Facebook.

Economia României bate pasul pe loc

Economia României nu a reușit să crească în trimestrul al doilea din 2026, iar față de aceeași perioadă a anului trecut este în continuare pe minus. Datele publicate vineri, 14 august, de Institutul Național de Statistică (INS) arată că Produsul Intern Brut (PIB) s-a menținut la același nivel față de primele trei luni ale anului, în timp ce comparativ cu trimestrul II din 2025 economia a înregistrat o scădere.

Privind primele șase luni ale anului, PIB-ul României a fost cu 0,8% sub nivelul din primul semestru din 2025, potrivit seriei brute.

După ajustarea sezonieră, scăderea este mai mare, de 1,6%.

Respectiv, chiar dacă trimestrul al doilea nu a adus o nouă contracție față de trimestrul precedent, economia României rămâne sub nivelul de anul trecut. (Mai multe detalii AICI)

Fitch explică cum a reușit România menținerea ratingului

România a reușit in extremis să evite retrograderea la categoria junk. Agenția de rating Fitch a menținut ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Fitch a explicat situația printr-un apel făcut de țara noastră și prin furnizarea unor date suplimentare relevante, care au dus la evitarea retrogradării.

Demersul autorităților a fost salutar, reiese dintr-un comunicat difuzat de Fitch, printr-un apel făcut de România „ceea ce a condus la o acțiune privind ratingul diferită de decizia inițială”, potrivit comunicatului organizației prin care a fost anunțată decizia.

Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”

Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”

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