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Haos în Franța. Un bebeluș de un an a fost rănit de materiale pirotehnice la protestele elevilor de lângă Versailles

Melania Agiu
Haos în Franța. Un bebeluș de un an a fost rănit de materiale pirotehnice la protestele elevilor de lângă Versailles
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O tragedie a fost evitată la limită, marți dimineață, în apropierea unui liceu din Saint-Cyr-l’École, aproape de Versailles. În jurul orei locale 9:00, în timpul protestelor elevilor de liceu, un bebeluș de un an a fost lovit de un proiectil de artificii în apropierea liceului Mansart, relatează Le Parisien.

Sursă foto: X/ @NathalieOziol

În timp ce stătea în cărucior și traversa, alături de mama lui, o mică piață de lângă Monoprix, între această școală și liceul profesional Jean-Perrin, un elev de liceu a aruncat cu materiale pirotehnice aproape de pământ.

Copilul a fost dus la spital de către serviciile de urgență, iar elevul de liceu a fost reținut de forțele de ordine care se aflau la fața locului.

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„Ne confruntăm cu ceea ce nu putem numi decât revolte. Revolte care au loc zi de zi… Acest obiect pirotehnic a fost îndreptat spre nivelul solului. Deci, la înălțimea căruciorului! Vă puteți imagina? Cineva ar fi putut fi lovit cu ușurință în glezne.”, au precizat autoritățile din Saint-Cyr.

Mobilizare uriașă la protstele elevilor din Franța

Ministerul francez de Interne anunță că pe parcursul zilei de marți, în toată Franța, aproape 200.000 de manifestanți au ieșit în stradă. La Paris, ministerul eestimează că sunt 56.000 de manifestanți, ajungând la un total de 256.000 de manifestanți numărați la nivel național.

Conform organizațiilor studențești din licee și universități care au organizat mișcarea de protest (USL, Fage, Union étudiante, Unef), 450.000 de persoane s-au adunat în toată Franța, marți, inclusiv 100.000 la Paris.

Sursă galerie foto: X/ @NathalieOziol

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