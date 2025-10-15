Prima pagină » Actualitate » FOTO. Alina Laufer, despre viața cu PATRU copii. ”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud”

FOTO. Alina Laufer, despre viața cu PATRU copii. ”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud”

15 oct. 2025, 12:30, Actualitate
FOTO. Alina Laufer, despre viața cu PATRU copii. ”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud”
Alina Laufer a explicat cum este pentru ea viața cu patru copii. ”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud”, a afirmat aceasta.

Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge – împreună cu care are o fetiță, Karina, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți de gemeni, un băiețel și o fetiță. Aceasta a născut prematur. Alina Laufer a devenit din nou mămică în toamna acestui an. Ea a adus pe lume o fetiță care a primit numele Eden.

Despre cum și-a revenit după naștere și despre cum se descurcă în postura de mămică de patru copii a vorbit vedeta pentru click.ro.

Alina Laufer, despre viața cu patru copii. ”La un moment dat îmi făceam griji pentru că nu știam cum o să mă pot împărți cu toată lumea”

”Chiar sunt cea mai tare mămică dar nu vreau să mă laud. Jonglez patru copii… Până la vârsta de aproape 3 săptămâni e cea mai cuminte fetiță. Mi-am revenit senzațional după sarcină, destul de repede! Se pare că nu mă îngrășasem atât de mult, aveam o retenție de apă teribilă. Mi s-a tras și burta, dacă mă vezi acum nu îți dai seama că am născut acum trei săptămâni! Dar cred că secretul e să nu te îngrași în timpul sarcinii, nu cum îți revii după aia. Îți revii dacă nu te-ai îngrășat destul de mult”, a declarat Alina Laufer.

“Ăștia mici sunt entuziasmați într-un fel, o alintă, îi spun Edenuța, dar în același timp uită tot timpul de ea și fac gălăgie, dar asta mică e foarte cuminte, nu se trezește, nu am treabă cu ea. O alintă, Davina îmi cere să o țină în brațe tot timpul, Nathaniel îi face “peek-a-boo”, se joacă cu ea.(…) La un moment dat îmi făceam griji pentru că nu știam cum o să mă pot împărți cu toată lumea dar au înțeles ordinea priorităților. Când sunt cu asta mică, înțeleg și ei că nu mai au loc cât de mult vor. Eu încerc să îi răsfăț și pe Davina și Nathaniel în continuare, mă trezesc la 7 dimineața să îi pregătesc pentru grădiniță, chiar dacă nu am dormit toată noaptea. Ilan îi duce la grădiniță acum dar i-am mai dus și eu de vreo câteva ori și am luat-o și pe cea mică cu noi. Karina este extrem de entuziasmată, nu mă așteptăm, o iubește super mult, o ține în brațe, dacă mai am nevoie de puțin ajutor, i-o dau Karinei, o ține în brațe și o alintă și o iubește super mult”, a adăugat aceasta.

