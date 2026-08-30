Românca despre care se spunea că deține „tot firul de argint din lume” a murit la 54 de ani. Povestea „nepoatei” prințului Sturdza

Alina Sasu, femeia de afaceri care a construit alături de prințul Dimitrie Sturdza compania Capra Nera și care a ajuns în atenția presei economice după o tranzacție de proporții cu un tip special de fir textil cu argint, a murit la vârsta de 54 de ani.

Alina Sasu s-a stins la 54 de ani

Alina Sasu, al cărei nume la naștere era Alevtyna Aganeans, a murit în noaptea de 28 spre 29 august 2026, potrivit informațiilor publicate de Ziua de Constanța.

Vestea morții sale l-a surprins pe soțul acesteia, artistul și producătorul muzical Adrian Sasu, care se afla în afara țării în momentul tragediei.

Acesta a luat primul avion spre România, iar în timpul zborului a transmis un mesaj emoționant, publicat pe fundalul piesei „Până la Final”, compusă chiar de el: „Aceasta este piesa pe care aș fi vrut să nu o scriu niciodată.”

Afacerea care a adus-o în atenția presei economice

Numele Alinei Sasu a devenit cunoscut la nivel național în urma unei tranzacții neobișnuite realizate de compania Capra Nera, pe care aceasta a construit-o împreună cu prințul Dimitrie Sturdza.

În anul 2010, compania ar fi cumpărat aproximativ 200 de tone de fir textil cu argint, pentru suma de aproximativ două milioane de euro. Tranzacția a atras atenția presei economice, care relata la acea vreme că achiziția ar fi reprezentat o parte covârșitoare din rezerva disponibilă la nivel mondial pentru acest tip de material.

Producătorul german s-ar fi angajat să nu mai fabrice firul

Potrivit informațiilor furnizate atunci de reprezentanții companiei, materialul fusese cumpărat de la producătorul german Hermann Bühler.

Conform acelorași informații, compania germană s-ar fi angajat prin contract să nu mai producă respectivul tip de fir, ceea ce ar fi oferit Capra Nera un avantaj important pe această nișă. Reprezentanții companiei susțineau că producătorul german ajunsese singurul furnizor important de pe această piață, după ce un concurent din Japonia fusese afectat de cutremurul din martie 2011.

Cantitatea achiziționată de Capra Nera, aproximativ 200 de tone de fir cu argint, ar fi trebuit să asigure necesarul companiei pentru o perioadă de circa zece ani, potrivit informațiilor prezentate la acea vreme.

În ultimii ani, Alina Sasu s-a stabilit la Năvodari, unde s-a implicat în proiecte de sprijin pentru refugiații ucraineni și a fondat o școală de NeuroGrafică.