Ucraina încearcă să obțină mai devreme o parte din finanțarea europeană destinată apărării și caută, în același timp, sprijin financiar suplimentar din partea aliaților. Noul ministru al Apărării de la Kiev, Yevhen Khmara, spune că autoritățile ucrainene vor prezenta partenerilor o strategie precisă privind obiectivele armatei, proiectele care trebuie finanțate și rezultatele așteptate.

Finanțarea apărării sub Yevhen Khmara: Kievul cere un acces anticipat la fondurile UE

Necesitatea unor fonduri suplimentare vine în contextul în care Ucraina estimează un deficit de aproximativ 27 de miliarde de dolari pentru finanțarea apărării. Războiul cu Rusia a intrat în al cincilea an, iar Kievul depinde în continuare de sprijinul financiar al partenerilor occidentali pentru a-și menține efortul militar.

Uniunea Europeană a convenit un pachet de finanțare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, pentru 2026 și 2027. Din această sumă, 45 de miliarde de euro sunt prevăzute pentru anul viitor și alte 45 de miliarde pentru 2027.

Khmara a declarat duminică, într-un comentariu transmis jurnaliștilor, că guvernul ucrainean intenționează să discute cu partenerii săi posibilitatea de a avea acces anticipat la o parte din suma programată pentru 2027. Kievul vrea, de asemenea, să-i convingă pe aliații existenți să-și majoreze contribuțiile și încearcă să atragă state care nu au oferit până acum sprijin financiar.

„Ucraina va prezenta partenerilor o viziune clară și un plan clar: ce sarcini au de îndeplinit Forțele de Apărare, ce proiecte sunt necesare pentru aceasta, ce rezultate trebuie obținute și în ce termene”, a spus el.

Presiunea asupra bugetului apărării a crescut după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat săptămâna trecută că Ucraina a cheltuit în primele șase luni ale anului mai mult decât anticipase inițial

O „viziune comună” pentru războiul cu Rusia

Khmara a preluat luna trecută funcția de ministru al Apărării de la Mihail Drapatîi. Demiterea acestuia a provocat proteste rare în perioada războiului și a fost urmată de înlocuirea șefului militar considerat nepopular de președintele Volodimir Zelenski.

Fost comandant al forțelor speciale și creditat cu coordonarea campaniei ucrainene de atacuri de amploare asupra Rusiei, Khmara spune că are o „viziune comună” asupra războiului cu noul general de rang înalt al Ucrainei, Mihail Drapatîi.

Kievul încearcă să recâștige inițiativa în fața Moscovei, inclusiv prin intensificarea atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune. Acestea vizează în special infrastructura petrolieră, industria de apărare și rețelele logistice ale Rusiei.

În același timp, Ucraina se confruntă cu probleme majore pe front. Armata are nevoie de mai mulți militari și de sisteme suplimentare de apărare aeriană pentru a putea contracara atacurile rusești asupra orașelor.

Forțele ucrainene s-au confruntat și cu controverse privind abuzurile și problemele de gestionare a recrutării și a operațiunilor de pe câmpul de luptă.

Ucraina caută soluții pentru dronele rusești

Yevhen Khmara a subliniat că armata ucraineană are nevoie de „decizii adecvate” pentru a reduce pierderile de vieți omenești și de o strategie clară, cunoscută inclusiv de soldați, privind modul în care trebuie purtat și încheiat războiul.

„Această viziune trebuie comunicată comandanților și unităților care îndeplinesc misiuni pe front în fiecare zi”, a spus el.

Ministrul Apărării a mai declarat că Ucraina a testat patru modele de interceptoare destinate doborârii dronelor cu reacție folosite tot mai frecvent de Rusia în atacurile asupra teritoriului ucrainean.

Atacurile cu drone de mare viteză au afectat Kievul timp de patru zile consecutive. În urma acestora, mai mulți locuitori au fost uciși, case și depozite au fost avariate, iar viața de zi cu zi din capitala Ucrainei a fost puternic perturbată.