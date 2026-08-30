Ciprian Ciucu, ședință foto în vacanță la Cula Duca din Măldărăști

În vacanța sa, Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a trecut și pe la Cula Duca din Măldărăști, acolo unde a pozat ca un adevărat lider din istorie, de la un balcon înalt, privind serios spre cameraman și flancat de un ghiveci mare cu mușcate.

La pozele de pe Instagram, Ciprian Ciucu a adăugat și o descriere care face referire la istoria partidului din care face parte. Fiind la Cula Duca, acesta a amintit de I.G. Duca, fostul premier al României și lider PNL din perioada interbelică. Primarul Capitalei susține că el apreciază cel mai mult trăsăturile morale ale lui I.G. Duca.

„Cula Duca din Măldărăști. I.G. Duca este politicianul liberal, fost premier și lider al PNL, ale cărui trăsături morale le apreciez cel mai mult.”, a transmis primarul Capitalei pe Instagram.

Cine a fost I.G. Duca, PNL-istul pe care Ciprian Ciucu îl apreciază

Ion Gheorghe Duca (cunoscut ca I.G. Duca) a fost un om politic român, lider al Partidului Național Liberal (PNL) și prim-ministru al României la sfârșitul anului 1933. Înainte de a deveni premier, a deținut funcții importante, precum Ministru al Educației, Ministru al Agriculturii și Ministru al Afacerilor Străine. Ca diplomat, a fost un susținător convins al democrației și al alianțelor României cu puterile occidentale (Franța și Marea Britanie) pentru menținerea granițelor României Mari.

Numit prim-ministru în noiembrie 1933, Duca a luat decizia de a dizolva și de a scoate în afara legii Garda de Fier (Mișcarea Legionară), o organizație de extremă dreapta, ca să împiedice participarea acesteia la alegerile parlamentare din acel an. Drept răzbunare pentru scoaterea în afara legii a organizației, I.G. Duca a fost împușcat mortal pe 29 decembrie 1933, pe peronul gării din Sinaia. Atentatul a fost comis de un comando format din trei studenți legionari, cunoscuți ulterior sub numele de „Nicadori”.