Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului au fost arestați după ce nava s-a răsturnat în largul Ciprului de Nord. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia, în urma căreia opt persoane au murit, iar alte 17 sunt în continuare date dispărute.

Ancheta încearcă să stabilească ce s-a întâmplat pe navă

Premierul Ciprului de Nord, Ünal Üstel, a anunțat că arestările fac parte din ancheta privind accidentul feribotului Filo Jet.

Potrivit acestuia, investigația are ca scop stabilirea modului în care s-a produs tragedia și verificarea tuturor circumstanțelor care au dus la răsturnarea navei.

„Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”, a scris Üstel într-o postare pe Facebook.

Premierul a avertizat că anchetatorii vor verifica inclusiv eventualele acte de neglijență.

„Chiar și cea mai mică neglijență va fi descoperită. Nimeni nu va fi cruțat, indiferent cine va fi găsit vinovat sau responsabil”, a transmis acesta.

Ünal Üstel a spus că autoritățile au obligația de a clarifica în totalitate tragedia, atât pentru victime, cât și pentru familiile acestora.

„Este atât datoria statului nostru, cât și responsabilitatea sa față de oamenii pe care i-am pierdut și față de familiile lor să facă pe deplin lumină asupra tuturor aspectelor acestei mari tragedii”, a mai spus premierul.

Feribotul a început să ia apă în larg

Filo Jet plecase duminică din portul Kyrenia, din Cipru de Nord, cu destinația Taşucu, pe coasta Turciei.

Nava a început să ia apă în timp ce se afla la aproximativ șase kilometri de coastă. Echipajul a încercat să se îndrepte spre uscat, însă feribotul s-a răsturnat la aproximativ doi kilometri de portul Kyrenia.

La bord se aflau pasageri și membri ai echipajului. Primele informații indicau că nava avea o capacitate de până la 346 de pasageri și era operată de compania Filo Denizcilik.

După producerea accidentului, în zonă au fost trimise nave ale pazei de coastă și un elicopter de salvare. Mai multe ambarcațiuni civile au plecat, de asemenea, din Kyrenia pentru a participa la operațiunile de salvare.

Ambulanțele au fost mobilizate și pregătite să preia persoanele salvate. Mai mulți oameni au fost răniți, însă autoritățile nu au oferit deocamdată informații complete despre numărul și gravitatea rănilor.

Opt morți și 17 persoane dispărute

Operațiunile de căutare au continuat după răsturnarea navei. Un nou trup a fost recuperat, iar bilanțul a ajuns la opt persoane decedate.

Potrivit ministrului transporturilor din Cipru de Nord, Erhan Arıklı, 17 persoane sunt în continuare date dispărute.

Autoritățile încearcă să afle dacă mai există oameni blocați în interiorul navei sau în zona în care aceasta s-a scufundat.