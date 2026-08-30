Prima pagină » Știri externe » Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului, arestați după tragedia din Cipru. „Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”

Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului, arestați după tragedia din Cipru. „Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”

Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului, arestați după tragedia din Cipru. „Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Căpitanul feribotului Filo Jet și șapte membri ai echipajului au fost arestați după ce nava s-a răsturnat în largul Ciprului de Nord. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia, în urma căreia opt persoane au murit, iar alte 17 sunt în continuare date dispărute.

Ancheta încearcă să stabilească ce s-a întâmplat pe navă

Premierul Ciprului de Nord, Ünal Üstel, a anunțat că arestările fac parte din ancheta privind accidentul feribotului Filo Jet.

Potrivit acestuia, investigația are ca scop stabilirea modului în care s-a produs tragedia și verificarea tuturor circumstanțelor care au dus la răsturnarea navei.

„Fiecare aspect al acestui incident va fi investigat”, a scris Üstel într-o postare pe Facebook.

Premierul a avertizat că anchetatorii vor verifica inclusiv eventualele acte de neglijență.

„Chiar și cea mai mică neglijență va fi descoperită. Nimeni nu va fi cruțat, indiferent cine va fi găsit vinovat sau responsabil”, a transmis acesta.

Ünal Üstel a spus că autoritățile au obligația de a clarifica în totalitate tragedia, atât pentru victime, cât și pentru familiile acestora.

„Este atât datoria statului nostru, cât și responsabilitatea sa față de oamenii pe care i-am pierdut și față de familiile lor să facă pe deplin lumină asupra tuturor aspectelor acestei mari tragedii”, a mai spus premierul.

Feribotul a început să ia apă în larg

Filo Jet plecase duminică din portul Kyrenia, din Cipru de Nord, cu destinația Taşucu, pe coasta Turciei.

Nava a început să ia apă în timp ce se afla la aproximativ șase kilometri de coastă. Echipajul a încercat să se îndrepte spre uscat, însă feribotul s-a răsturnat la aproximativ doi kilometri de portul Kyrenia.

La bord se aflau pasageri și membri ai echipajului. Primele informații indicau că nava avea o capacitate de până la 346 de pasageri și era operată de compania Filo Denizcilik.

După producerea accidentului, în zonă au fost trimise nave ale pazei de coastă și un elicopter de salvare. Mai multe ambarcațiuni civile au plecat, de asemenea, din Kyrenia pentru a participa la operațiunile de salvare.

Ambulanțele au fost mobilizate și pregătite să preia persoanele salvate. Mai mulți oameni au fost răniți, însă autoritățile nu au oferit deocamdată informații complete despre numărul și gravitatea rănilor.

Opt morți și 17 persoane dispărute

Operațiunile de căutare au continuat după răsturnarea navei. Un nou trup a fost recuperat, iar bilanțul a ajuns la opt persoane decedate.

Potrivit ministrului transporturilor din Cipru de Nord, Erhan Arıklı, 17 persoane sunt în continuare date dispărute.

Autoritățile încearcă să afle dacă mai există oameni blocați în interiorul navei sau în zona în care aceasta s-a scufundat.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV MAE face precizări pentru Gândul, după tragedia feribotului din Cipru. Din primele informații, nu ar fi români printre cele 270 de victime
20:15
MAE face precizări pentru Gândul, după tragedia feribotului din Cipru. Din primele informații, nu ar fi români printre cele 270 de victime
RĂZBOI Ucraina vrea să grăbească accesul la banii europeni pentru război. Noul ministru al Apărării promite aliaților un plan „clar”
19:13
Ucraina vrea să grăbească accesul la banii europeni pentru război. Noul ministru al Apărării promite aliaților un plan „clar”
MILITAR Rusia dublează orele de pregătire militară din școli. Elevii vor învăța să folosească arme, drone și tactici de prim ajutor pe front
18:23
Rusia dublează orele de pregătire militară din școli. Elevii vor învăța să folosească arme, drone și tactici de prim ajutor pe front
FLASH NEWS Noua alianță militară din lumea musulmană prinde contur. Turcia, Arabia Saudită și Pakistan se reunesc la Istanbul
17:50
Noua alianță militară din lumea musulmană prinde contur. Turcia, Arabia Saudită și Pakistan se reunesc la Istanbul
FLASH NEWS O fetiță de 5 luni a fost răpită dintr-un centru de plasament din Italia. Poliția suspectează că a fost dusă ilegal în România
17:18
O fetiță de 5 luni a fost răpită dintr-un centru de plasament din Italia. Poliția suspectează că a fost dusă ilegal în România
DIPLOMAȚIE Ministrul de Externe al Vaticanului își explică vizita la Moscova: „Vă încurajăm să analizați dacă strategiile folosite până acum aduc rezultate”
17:16
Ministrul de Externe al Vaticanului își explică vizita la Moscova: „Vă încurajăm să analizați dacă strategiile folosite până acum aduc rezultate”
Mediafax
Descoperire despre un condiment foarte folosit: ar putea proteja vasele de sânge
Digi24
Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe cine se va răzbuna el, după eșecul din Iran
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Imaginile care au făcut furori pe internet! Fosta soție a starului, în bikini
Adevarul
Un director a evacuat 900 de elevi cu câteva minute înainte de dezastrul din Nepal
Mediafax
Nebunie în cluburi: pastile de ecstasy cu fața lui Donald Trump. Autoritățile avertizează că pot ucide
Click
Pățania unei românce care a comandat un Uber pentru un colet: „Mai erau 2-3 minute până la destinație”
Digi24
Capcana shrinkflation în magazinele din România: Mii de produse la raft cu preț neschimbat, dar gramaj redus. „Se cunoaște la buzunar”
Cancan.ro
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A7 ajunge la Bacău. Vezi imaginile noi cu autostrada înainte de deschiderea traficului
Descopera.ro
Zile de cumpănă pentru România. Mărturia unui diplomat francez
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine a inventat weekendul? Cum au ajuns oamenii să aibă două zile libere

Cele mai noi

Trimite acest link pe