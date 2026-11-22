Irlanda ar putea deveni un actor esențial în tranziția Europei către o mai mare securitate alimentară și o agricultură sustenabilă, potrivit unei noi cercetări conduse de specialiști de la University College Cork (UCC) și Teagasc.

Studiul, coordonat de Talia Huffe (bursieră în cadrul programului Walsh), utilizează modele bazate pe scenarii climatice pentru a evalua gradul de adecvare a cultivării plantelor bogate în proteine ​​în Europa. Concluziile arată că schimbările climatice modifică deja zonele în care pot fi cultivate astfel de plante pe continent, creând noi oportunități semnificative pentru țări precum Irlanda, relatează Phys Org.

Potențialul Irlandei pentru extinderea culturilor bogate în proteine

Folosind modele avansate de evaluare a adecvării climatice, echipa a analizat opt ​​culturi bogate în proteine, importante din punct de vedere economic – printre care mazărea, bobul, soia, lupinul, ovăzul, quinoa și raigrasul peren – luând în calcul diverse scenarii climatice viitoare, până în anul 2080. Rezultatele indică faptul că, deși schimbările climatice vor altera condițiile de cultivare în întreaga Europă, există oportunități considerabile pentru extinderea producției locale de plante bogate în proteine.

Una dintre cele mai notabile descoperiri este faptul că Irlanda apare ca o țară cu un potențial ridicat pentru extinderea acestor culturi, în ciuda faptului că, în prezent, producția sa pentru majoritatea acestor plante este relativ scăzută. Acest lucru evidențiază o oportunitate majoră de a consolida producția de proteine, atât la nivel național, cât și european, sprijinind în același timp adaptarea la schimbările climatice, mai scrie sursa citată anterior.

Pentru Irlanda, aceste rezultate sugerează o oportunitate semnificativă de a diversifica producția agricolă și de a contribui la obiectivele Europei privind autosuficiența în materie de proteine. Pe măsură ce condițiile climatice continuă să evolueze, culturi precum mazărea, bobul și lupinul ar putea deveni opțiuni tot mai atractive pentru fermierii irlandezi.

Cercetarea demonstrează că schimbările climatice nu vor afecta toate culturile în mod egal. În timp ce pentru unele specii se preconizează o restrângere a zonelor favorabile cultivării, altele ar putea beneficia de noile condiții. La nivel european, bobul, mazărea și lupinul prezintă, în general, o creștere semnificativă a gradului de adecvare în scenariile climatice viitoare, în timp ce pentru quinoa și raigrasul peren se estimează un declin în anumite regiuni. În cazul soiei, perspectivele sunt mixte, iar pentru ovăz, situația rămâne relativ stabilă.

Emisii mai scăzute și mai puține importuri

Culturile bogate în proteine ​​– precum mazărea, bobul, lupinul și soia – sunt considerate tot mai mult drept elemente esențiale pentru un sistem alimentar european mai sustenabil. Multe dintre aceste culturi sunt leguminoase care fixează în mod natural azotul atmosferic, reducând necesitatea utilizării îngrășămintelor sintetice și diminuând emisiile de gaze cu efect de seră asociate agriculturii. De asemenea, acestea îmbunătățesc sănătatea solului și pot spori productivitatea în cadrul rotațiilor agricole.

Dincolo de beneficiile lor pentru mediu, culturile proteice contribuie la abordarea unei vulnerabilități strategice majore cu care se confruntă Europa. În prezent, Uniunea Europeană importă aproximativ 66 % din necesarul său de furaje bogate în proteine, o mare parte din aceste provizii provenind din America de Sud. Culturile proteice ocupă doar aproximativ 4 % din suprafața agricolă a UE, în ciuda avantajelor lor nutriționale și de mediu.

Rezultatele au fost publicate în revista Regional Environmental Change.