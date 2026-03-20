Alunecare de teren în Brașov. Pietrele lui Solomon au luat-o la vale, iar zona a devenit tot mai instabilă

În zona Pietrele lui Solomon din Brașov a avut loc o nouă alunecare de teren, iar accesul a fost restricționat.

Pietrele lui Solomon din Brașov au luat-o la vale, iar zona a devenit tot mai instabilă

Zona Pietrele lui Solomon din Brașov este din ce în ce mai instabilă, este a doua alunecare de teren care se produce anul acesta în zonă. Ultima a avut loc joi, 19 martie, când, în zona drumului forestier s-a dislocat o cantitate însemnată de pământ și rocă care a acoperit drumul.

„Accesul a fost restricţionat. Există riscul să se mai prăbuşească şi alţi arbori. Administratorul public Laszlo Barabas şi angajaţii Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă au mers la faţa locului. După securizare zonei şi după verificarea zonelor de stâncă, pentru a se asigura că nu mai există riscul prăbuşirii altor bucăţi de stâncă, se va interveni pentru eliberarea drumului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, potrivit BZB.

El a precizat că de astăzi, 20 martie, salvamontiștii verifică zona, pentru a vedea cât de stabil este terenul, apoi încep lucrările de curățare a zonei.

Prima alunecare de teren de anul acesta a avut loc în ianuarie

La finalul lunii ianuarie, tot în zona Pietrele lui Solomon a mai avut loc o altă alunecare de teren. Atunci, mai multe bucăți de rocă, pământ și arbori au ajuns pe Drumul vechi al Poienii Brașov iar, pentru mai multe zile, circulația bicicliștilor și a pietonilor a fost interzisă în acea zonă.

Alunecările de teren au avut loc în perioadele mai calde, atunci când zăpada se topește.

Pietrele lui Solomon reprezintă una dintre cele mai frecventate zone de agrement din Brașov. În acest loc, oamenii vin pentru a face grătare, a se plimba cu bicicleta, a se da cu sania sau a practica escalada. Totodată, aici se întâlnesc și două trasee turistice.

Recomandările autorului: