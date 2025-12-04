Prima pagină » Actualitate » Alunecare de teren pe cea mai circulată șosea din țară. Trafic restricționat pe DN1. Anunțul CNAIR pentru șoferi

Alunecare de teren pe cea mai circulată șosea din țară. Trafic restricționat pe DN1. Anunțul CNAIR pentru șoferi

04 dec. 2025, 12:13, Actualitate
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1. Foto: IPJ Prahova

Cea mai circulată șosea din România se confruntă cu probleme în urma unei alunecări de teren care a rupt o parte din terasamentul șoselei. Traficul rutier a fost restricționat parțial pe Drumul Național 1, în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală.

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Șerbănescu, a dat asigurări, pentru Digi24, că drumarii vor pune în siguranță șoseaua de deasupra surpării.

Autoritățile dau asigurări că nu există un pericol iminent de surpare

O echipă a postului TV menționat a filmat cum arată surparea văzută de la nivelul căii ferate, aflată la câțiva metri mai jos. Imaginile arată cum o cantitate apreciabilă de pământ a „fugit” de sub lateralul șoselei, așadar e un potențial pericol dacă alunecarea de teren va mai continua.

Sursa Foto: Shutterstock

DN1 este cea mai circulată arteră rutieră din țară. Sursa Foto: Shutterstock

„În primul rând trebuie să precizez că nu este un pericol iminent de surpare. Am luat acea măsură de restricție, practic tocmai pentru a evita acest lucru, a fost o măsură preventivă. A apărut o alunecare pe versant, sub o grindă de consolă care este în lateralul drumului. Practic, acolo a fost și o lărgire a drumului. De sub o grindă de consolă care reprezintă acostamentul, a plecat, să spunem așa, o cantitate de pământ care era sub această grindă, dar drumul să sprijină pe această consolă de beton care acționează ca un fel de podeț, deci nu există riscul surpării drumului. Preventiv am luat această măsură standard, pentru a evita producerea unor vibrații care ar putea duce la agravarea situației în cazul în care această alunecare de plan de teren ar continua”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Dacă nu se intervine, situația se poate agrava până la prăbușirea benzii

Potrivit oficialului, în acea zonă s-a luat deja măsura limitării vitezei la 50/h. Acesta a avertizat că lucrurile se pot agrava, putând urma inclusiv o prăbușire benzii dacă nu se intervine rapid. 

„Până la urmă, în același timp, pentru că nu vrem să se agraveze situația, am trimis ieri o echipă de experți. Astăzi se duce din nou o echipă de experți pentru a vedea în primul rând cât de gravă este situația sub această grindă, ce măsuri se pot lua de urgență pentru punerea în siguranță a zonei respective și ulterior, pe termen mediu, ce măsuri pot fi luate pentru consolidarea acestei porțiuni de drum. Dacă nu se intervine, situația se poate agrava.

Potrivit lui Alin Șerbănescu, prima echipă de experți a constatat miercuri, 3 decembrie, existența acestui plan de alunecare, precum și faptul că o cantitate de pământ a alunecat de sub această grindă. El a mai spus că „măsurile de punere în siguranță se fac în aceste zile, dar măsurile de consolidare efectivă, dacă se vor decide, vor dura ceva mai mult.

„Dacă se agravează și dacă nu intervin, e posibil să se ajungă și în situația de prăbușire iminentă. Deocamdată, în acest moment când vorbim, nu există risc de prăbușire”, a insistat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

