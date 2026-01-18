Am făcut calculul complet. Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în România, în funcție de oraș

Tot mai mulți tineri vor să obțină permisul de conducere imediat după ce împlinesc vârsta de 18 ani. Aceștia trebuie să știe ce preț are în 2026 școala de șoferi și cât de mari sunt diferențele în funcție de orașul în care o fac.

După majorarea prețurilor din ultima vreme, de suferit au avut și tarifele pentru școlile de șoferi. Aceste prețuri variază în funcție de oraș și includ 24 de ore de legislație și 30 de ore de conducere practică.

Cât costă să faci școala de șoferi în 2026, în funcție de oraș

În marile orașe, cum ar fi București, Cluj sau Timișoara, prețurile variază între 2.700 de lei și 3.800 de lei, iar dacă alegem un oraș mai mic găsim oferte începând de la 2.400 de lei până la 2.600 de lei.

Aceste prețuri variază și în funcție de tipul de cutie ales. Pentru o cutie automată se adaugă între 300 și 600 de lei peste prețul standard pentru manuală.

Unele școli oferă și pachete premium, prețul lor poate ajunge și la 4.500 de lei și includ ore suplimentare, program flexibil și simulări de examen.

De ce acte ai nevoie pentru a te înscrie la școala de șoferi

Cei dornici să obțină permisul de conducere vor avea nevoie și de acte plus un dosar medical, pentru care trebuie din nou să scoată bani din buzunar.

Analizele medicale și avizul psihologic costă între 250 și 400 de lei, iar unele școli au clinici partenere unde prețul este mai ieftin.

Pentru cazierul medical nu este nevoie de nicio plată, acesta se eliberează pe loc la secțiile de poliție sau online, dar trebuie scos special pentru „Examen Auto”.

Candidatul mai are de achitat și o taxă de permis (DRPCIV), în valoare de 89 lei, ea se plătește la CEC, SelfPay sau pe Ghișeul.ro.

Care este costul total pentru școala de șoferi

Costul total pentru obținerea permisului de conducere (categoria B) în România, în 2026, a ajuns să varieze între 2.800 și 4.500 lei, în funcție de oraș, tipul de transmisie (manuală sau automată) și pachetul ales.

