Țeapă la școala de șoferi. Cursanții au rămas și fără bani, și fără permis

Mai mulți tineri care s-au înscris la școala de șoferi s-au trezit că au rămas și pietoni și cu banii luați. Deși era legală, firma și-a închis sediul, telefoanele și orice urmă de activitate după ce a încasat banii de la cursanți. Poliția a deschis o anchetă. Așa arată sediul școlii de șoferi, care brusc și-a închis ușile imediat ce a încasat banii de la clienți.

După ce au plătit cursurile acestei școli de șoferi, mai mulți elevi au primit un mesaj că activitatea este suspendată și să nu se mai prezinte la orele de condus. De atunci, nimeni nu răspunde la telefon, iar sediul este închis, explică reporterul.

Monica este mama unui băiat care visa să își ia permisul de conducere. A avut câteva ore pe traseu, apoi, brusc, instructorul nu i-a mai răspuns la telefon.

Mi-a venit să cred, sincer, pentru că nu am auzit până acum așa ceva, chiar dacă noi suntem păgubiți, cum se spune. Dar chiar este imposibil să distrugi visele copiilor. Ar trebui să o luăm de la zero. Iarăși alți bani pentru analize și alți bani care i-am dat tot din buzunarul nostru către altă școală de șoferi. Deci mi se pare efectiv strigător la cer, reclamă Monica.

Adio bani pe whatsapp

Motivul închiderii școlii ar fi intrarea în insolvență, însă cursanții susțin că nu au fost anunțați în avans și au primit de azi pe mâine un simplu mesaj pe whatsapp. „Stimați cursanți, vă informez că activitatea de instruire practică este suspendată până la odată ce va fi comunicată ulterior. Știu că unii dintre voi mai au ședințe și sume de achitat, însă unii deja au efectuat mai mult decât prevede contractul”.

Autoritățile le recomandă în primul rând clienților să nu se lase păcăliți de prețul mic al unor școli de șoferi.

Să se uite pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, unde există statistici cu privire la rezultatele de promovabilitate ale școlilor de conducător pe anul precedent. Să se uite dacă au adresă unde există școala, pentru că nu există, întotdeauna își dau numai o adresă de email.

Între timp, poliția a deschis o anchetă și fac ce cercetări pentru înșelăciune.