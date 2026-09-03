Am făcut calculul complet. Cât te costă să îți ții copilul în școală, un an întreg: haine, manuale, rechizite, pachețel + alte cheltuieli

Gândul a făcut calculul complet. Iată cât te costă să îți ții copilul în școală, un an întreg: cu haine, manuale, rechizite, pachețel, plus alte cheltuieli.
Calculul a fost făcut pentru 9 luni de cursuri, respectiv 180 de zile școlare. Cum noul în școlar e pe cale să înceapă, aceste calcule servesc părinților ca un real punct de reper.
Astfel, pentru rechizite și manuale (ghiozdan, caiete, penar, instrumente de scris, auxiliare, culegeri), poți plăti între 400-800 lei.
Pentru haine și încălțăminte (uniformă / dress-code, îmbrăcăminte de sezon, echipament sportiv (2-3 schimburi)), poți plăti între 800 – 1.500 lei.
Pentru un pachețel/masa, fie că e gustare zilnică / pachet de acasă (10-15 lei/zi) sau catering/afterschool: se poate plăti între 1.800 – 3.600 lei.
Alte cheltuieli pot fi și fondul clasei si evenimente (materiale igienice, cadouri festive, serbări, poze de grup, fondul școlii), la care poți plăti între 200 – 500 lei.
Pe transport (abonament gratuit mijloace de transport în comun sau carburant zilnic pentru mașina personală a părintelui): se poate plăti între 0 – 900 lei.
Dacă mai adaugi și excursii/tabere/ieșiri (excursii de o zi, tabere școlare, ieșiri la teatru/muzeu (opțional)), mai plătești între 600 – 1.500 lei.
Acum, să tragem linie și să calculăm. Avem: