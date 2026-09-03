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Purtătorul de cuvânt al UDMR acuză USR de ipocrizie și dublu standard

Purtătorul de cuvânt al UDMR acuză USR de ipocrizie și dublu standard
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Purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, îi acuză pe reprezentanții USR de ipocrizie și dublu standard, după scandalul izbucnit în Camera Deputaților în urma votului din Biroul Permanent. Reacția vine după ce deputatul USR Cătălin Drulă a criticat UDMR și a transmis un mesaj în limba maghiară, acuzând formațiunea că a contribuit la creșterea influenței partidelor extremiste în conducerea Parlamentului.

Csoma Botond susține că UDMR a explicat deja „în detaliu” circumstanțele în care s-a aflat în legătură cu votul de marți din Biroul Permanent și spune că nu intenționează să revină asupra acelor explicații. În schimb, liderul UDMR a reacționat la criticile venite din partea USR.

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„Am văzut că USR-ul ne-a atacat vehement. Cătălin Drulă, deputat USR, a «învățat» brusc chiar și limba maghiară pe Facebook”, a scris Csoma Botond.

Purtătorul de cuvânt al UDMR face apoi o paralelă cu un episod politic din trecut, când USR și AUR au susținut împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

Csoma Botond invocă alianța USR-AUR de la moțiunea împotriva Guvernului Cîțu

Mă «mir» că nu a comunicat în limba maghiară și atunci când USR și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, au semnat împreună documentul și au votat împreună pentru adoptarea lui”, a continuat Csoma Botond.

Acesta susține că atitudinea USR față de UDMR în actualul context demonstrează un standard diferit față de cel aplicat propriilor decizii politice.

Percep la ei ipocrizie și un standard dublu în acest caz”, a concluzionat purtătorul de cuvânt al UDMR.

Cătălin Drulă a acuzat UDMR că a sprijinit AUR și S.O.S. România

Reacția lui Csoma Botond vine după ce deputatul USR Cătălin Drulă a criticat public UDMR pentru votul dat în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Drulă a transmis inclusiv un mesaj în limba maghiară, adresat formațiunii conduse de Kelemen Hunor.

Drulă acuză UDMR că a contribuit la decizia prin care PSD ar fi oferit funcții în conducerea Camerei Deputaților reprezentanților AUR și S.O.S. România. Potrivit deputatului USR, în urma votului, cele două formațiuni au ajuns să aibă împreună patru reprezentanți în conducerea Camerei, în timp ce USR și PNL au câte doi.

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt.

De ieri, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Și asta s-a întâmplat cu votul UDMR.

Cu votul UDMR, de ieri, partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL care au doar 2 reprezentanți.

Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați. O matematică strâmbă care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR.De ce a ajutat UDMR extremismul să capete putere și mai mare? Aceasta este o întrebare pe care alegătorii trebuie să o pună reprezentanților lor în Parlamentul României”, a transmis Drulă, printr-o postare pe Facebook.

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