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Ursula Von der Leyen ia la țintă banii europenilor. Șefa de la Bruxelles susține că economiile cetățenilor UE sunt „leneșe” și promite investiții „sigure” tip Green Deal, care s-a dovedit un eșec răsunător

Ursula Von der Leyen ia la țintă banii europenilor. Șefa de la Bruxelles susține că economiile cetățenilor UE sunt „leneșe” și promite investiții „sigure” tip Green Deal, care s-a dovedit un eșec răsunător
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Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a găsit soluția pentru a redresa economia UE, aflată în involuție pe plan mondial de câțiva ani. Astfel, șefa de la Bruxelles a identificat resurse de 10.000 miliarde euro din banii europenilor, pe care și-a propus să îi folosească pentru a ajuta companiile europene. Potrivit preşedintei Comisiei Europene, prin implementarea măsurilor stabilite anul trecut în Strategia pentru Uniunea Economiilor şi Investiţiilor, pot fi mobilizate rapid 470 miliarde euro.

Economiile gospodăriilor sunt păstrate în conturi bancare; (…) Europa trebuie să pună acum aceste economii la lucru, pentru companiile sale”, a declarat Ursula von Der Leyen, într-un discurs susţinut la finalul săptămânii trecute la Conferinţa anuală a antreprenorilor francezi, potrivit ziarulromanesc.de.

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Depozitele bancare ale cetățenilor UE, mină de aur pentru Bruxelles

Depozitele bancare ale cetăţenilor europeni au revenit în prim-plan odată cu discursul Ursulei von der Leyen. Preşedinta Comisiei Europene este nemulţumită că economiile acestora sunt păstrate în bănci. În schimb, ar putea finanţa economia blocului comunitar şi companiile acestuia.

Ursula von der Leyen / Foto – Mediafax

„A doua provocare priveşte finanţarea economiilor noastre. În Europa nu ducem lipsă nici de tehnologie, nici de economii. Dar ne lipseşte încă suficienta capacitate de a dezvolta companiile europene la scară largă.

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Consecința, în viziunea acesteia, este că firmele fondate în Uniunea Europeană ajung să caute finanțara în alte regiuni sau, în final, sunt cumpărate de investitori străini.

Prea multe proiecte se blochează deoarece investiţia iniţială este prea riscantă, cererea este prea incertă sau capitalul este prea scump.

Companiile noastre ştiu cum să pornească în Europa. Dar trebuie să poată şi să crească aici. Prea des, ele merg în altă parte pentru finanţarea de care au nevoie. Îşi mută centrul de greutate. Sau sunt cumpărate.

Desigur, nu vom finanţa toate acestea numai din fonduri publice. Dar Europa dispune de economii. Şi, din păcate, aceste economii stau nefolosite. Astăzi, 10.000 de miliarde de euro din economiile gospodăriilor sunt păstrate în conturi bancare. Iar o mare parte din economiile Europei este investită în afara continentului nostru”, a declarat von der Leyen la conferința de săptămâna trecută.

„Companiile noastre trebuie să poată crește în Europa”

Președinta Comisiei susține că lipsa banilor disponibili pentru investiții împiedică firmele europene să se dezvolte suficient de repede. „Prea multe proiecte rămân blocate pentru că investițiile inițiale sunt prea riscante, cererea este prea incertă, iar capitalul este prea scump”, a spus von der Leyen

„Companiile noastre știu să se nască în Europa, dar trebuie să poată și să crească în Europa”, a continuat von der Leyen. Problema este și mai presantă deoarece Bruxelles-ul admite că investițiile necesare nu pot fi finanțate numai din bugetele publice. De aici vine interesul pentru economiile private ale populației și pentru construirea unei piețe europene de capital capabile să transforme o parte din banii ținuți în depozite în finanțare pentru întreprinderi.

În continuare, șefa de la Bruxelles a punctat că această sumă uriașă de bani ar trebui folosită pentru a redresa economia UE, care, așa cum se știe, a pierdut teren masiv pe plan global, fiind devansată la mare distanță de SUA și China

Banii ar urma să deblocheze 470 de miliarde de euro în investiţii suplimentare

Europa trebuie acum să pună aceste economii la lucru pentru companiile sale. Acesta este obiectivul Uniunii Economiilor şi Investiţiilor. Am prezentat propuneri privind securitizarea, investiţiile băncilor şi ale societăţilor de asigurări, precum şi integrarea şi supravegherea pieţelor noastre. Împreună, aceste măsuri ar putea debloca până la 470 de miliarde de euro în investiţii suplimentare”, a continuat președinta Comisiei.

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Europenilor li se promit investiții „sigure”

În discursul său (detalii AICI), von der Leyen sugerează în mod explicit că are nevoie de banii europenilor pentru a-și crește capitalul politic. Concret, aceste „economii leneșe” reprezintă cele 33 de trilioane de euro cumulate în conturile bancare ale cetățenilor Uniunii Europene.

Declarația completă, făcută în cadrul dezbaterilor privind competitivitatea și viitorul pieței unice, a arătat că, din punctul său de vedere, banii sunt ineficienți atâta timp cât generează dobânzi minime în bancă în loc să fie direcționați către piețele de capital.

Șefa Comisiei Europene apreciază că Europa pierde din ce în ce mai mult teren în fața Statelor Unite și a Chinei tocmai pentru că nu reuşește să își mobilizeze avuția privată. Din perspectiva sa, scopul utilizării acestor resurse uriașe ar fi finanțarea directă a tranziției verzi, – în condițiile în care Green Deal este denunțat tot mai des de țările membte ca un eșec a digitalizării și a industriei continentale de apărare.

Așadar, mesajul transmis a fost unul evident: banii europenilor trebuie scoși din amortizarea depozitelor tradiționale și aruncați în morișca investițiilor de risc pentru a susține ambițiile geopolitice ale Bruxelles-ului.

Mecanismele puse la cale de Bruxelles

Așadar, planul nu îi permite Comisiei Europene să retragă cele 10.000 de miliarde de euro din conturile cetățenilor și nici nu prevede transferarea obligatorie a depozitelor către companii. Însă, Bruxelles-ul vrea să creeze mecanisme prin care europenii să fie determinați să investească voluntar o parte mai mare din economii, în loc să le păstreze în bănci.

Pentru populație, Comisia promite un acces mai facil la produse de investiții și posibilitatea unor randamente mai mari pe termen lung.

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În discursul oficial publicat de Comisia Europeană, von der Leyen a legat direct această strategie de necesarul uriaș de capital al Europei. Șefa UE estimează că măsurile aflate pe masa Bruxelles-ului „ar putea debloca până la 470 de miliarde de euro în investiții suplimentare”.

Cum ar putea fi mobilizați banii din conturile cetățenilor UE

De notat în context că acest plan are legătură directă cu conceptul Uniunii Economiilor și Investițiilor, program lansat de Comisie în 2025, cu scopul declarat de mobilizare a capitalului privat. În prezent, președinta Executivului european cere accelerarea proiectului și adoptarea tuturor măsurilor necesare.

Așadar, Von der Leyen vrea ca un acord să fie obținut rapid și a transmis că proiectul ar putea avansa chiar dacă nu toate statele UE sunt pregătite să meargă în același ritm. „Ideal, cu toate cele 27 de state membre. Dar dacă acest lucru nu funcționează, dacă va fi necesar, o vom face cu cele care sunt pregătite”, a conchis, ca un subtil avertisment, von der Leyen.

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