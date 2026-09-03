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Tanczos Barna spune că UDMR a aflat de noua majoritate din Camera Deputaților „cu un minut înainte de vot”. Mesaj direct pentru PSD

Tanczos Barna comentează noua majoritate din Camera Deputaților
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În contextul unei noi sesiuni parlamentare și cu un scandal uriaș izbucnit la Camera Deputaților, vicepremierul interimar Tanczos Barna a declarat că liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a aflat doar cu un minut înainte de vot „că există o nouă majoritate”.

Într-o intervenție la Euronews, Tanczos Barna a vorbit despre noua sesiune Parlamentară.

„La fe de surprinzătoare…”

Și, bineînțeles, a atins și tema noii majorități din Camera Deputaților, formată din parlamentari de la PSD și AUR.

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„Am păstrat o funcție în conducerea Camerei Deputaților. La fel de surprinzătoare a fost și pentru noi această majoritate, ca pentru ceilalți colegi din PNL sau din USR sau pentru restul lumii care afla de la televizor.

Liderul nostru de grup din Cameră, Csoma Botond, a aflat cu un minut înainte de vot sau cu câteva minute înainte că există o nouă rânduire, o nouă majoritate, un nou acord semnat. Inclusiv de minoritățile naționale, de grupul minorităților, pentru o nouă formulă de împărțire a acestor funcții”, a transmis vicepremierul Guvernului demis.

Potrivit acestuia, nu este vorba despre nicio colaborare cu partidul AUR: „A fost un vot pentru a păstra postul pe care l-am avut și până acum în conducerea Camerei Deputaților și pe care îl avem de zeci de ani de zile, o poziție de chestori în conducerea Camerei, cu procentele noastre pe care le avem în Parlament de 36-37 de ani de zile”.

UDMR nu va avea „niciodată” discuții cu AUR

De asemenea, Barna a adăugat că „este o situație de analizat și pentru noi. Este o situație total nouă. Nu am avut discuții pe această temă cu PSD sau cu altele, mai ales cu AUR, n-o să avem niciodată!. Nici n-o să vedeți niciodată o coaliție sau o majoritate în care să fie și AUR și UDMR. A fost o forțare a notei din partea PSD, AUR, SOS și din partea celorlalte formațiuni”.

Tanczos Barna menționează, totodată, că „cel mai important lucru este demarcația foarte clară, linia roșie, între noi și AUR. Cu siguranță, UDMR se va delimita de fiecare dată, de orice majoritate care se formează împreună cu sau cu ajutorul AUR”.

Vicepremierul interimar a asigurat că „UDMR se va delimita, indiferent dacă din acea majoritate face parte PSD, PNL, oricine altcineva, care mai negociază cu AUR”.

Sursa video: Euronews

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