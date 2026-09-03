Mirabela Grădinaru participă astăzi, la Chișinău, alături de Maia Sandu, la o conferință internațională despre protejarea copiilor în mediul digital

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, participă joi la o conferință internațională privind siguranța pe internet a copiilor. Evenimentul va avea loc la Chișinău, începând cu ora 9:00, la care va lua parte și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Mirabela Grădinaru participă astăzi, la Chișinău, la conferinţa internaţională „Siguranţa online şi determinanţii digitali ai sănătăţii mintale şi bunăstării emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”.

Evenimentul este programat să înceapă la ora 9:00

La conferință vor participa preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piorko, precum şi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), ai Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA) şi ai UNICEF.

În cadrul vizitei de la Chișinău, partenera președintelui României are programată și o întrevedere cu Ludmila Adamciuc, deputată din partea PAS, formațiunea aflată la guvernare în Republica Moldova.

Vizita Mirabelei Grădinaru la Chișinău vine după ce aceasta a avut recent o discuție cu Maia Sandu la Kiev, unde s-a aflat cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost prezentă la eveniment alături de mai mulți șefi de stat și de guvern și a avut, la final, o scurtă conversație cu președinta Republicii Moldova.

În timpul discuției, Mirabela Grădinaru i-a spus Maiei Sandu că își dorește să o cunoască pe Ludmila Adamciuc, una dintre vocile cunoscute din Republica Moldova în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități. Ulterior, în programul vizitei sale la Chișinău a fost inclusă și întrevederea cu deputata PAS.

Ludmila Adamciuc este deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate și s-a făcut remarcată, înainte de intrarea în politică, prin activitatea sa civică în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități. Activitatea sa publică a fost legată inclusiv de experiența personală, după nașterea fiicei sale, diagnosticată cu sindromul Down.