Atac armat în centrul orașului Minneapolis, SUA: trei morți și mai mulți răniți, inclusiv trei polițiști. FBI a intervenit în forță

Două persoane au murit și alte câteva au fost rănite într-un atac armat produs în centrul orașului Minneapolis. În schimbul de focuri, trei polițiști au ajuns la spital. FBI a luat parte la operațiune.

Un atac armat produs în centrul orașului Minneapolis, din statul american Minnesota, s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor câteva, printre care trei polițiști. Suspectul bănuit că a deschis focul ar fi murit și el, relatează Deutsche Welle.

Atacul s-a produs spre sfârșitul după-amiezii, când poliția din Minneapolis a primit informații privind focuri de armă auzite într-o clădire din centrul orașului. Echipajele trimise de urgență la adresă au ajuns într-o zonă în care situația era încă extrem de periculoasă.

Amploarea incidentului a determinat implicarea autorităților federale americane. Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că agenți ai Biroului Federal de Investigații participă la operațiunea desfășurată în Minneapolis.

În timpul schimburilor de focuri, trei dintre polițiști au fost răniți.

„Trei agenți au fost răniți”, a declarat Garrett Parten, purtătorul de cuvânt al Poliției din Minneapolis, în timpul unui briefing de presă organizat după atac.

Suspectul a fost neutralizat

În total, șapte persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Una dintre acestea a murit ulterior din cauza rănilor suferite. O altă victimă a fost găsită decedată la locul atacului.

De asemenea, în schimbul de focuri, atacatorul și-a pierdut și el viața.

„Persoana bănuită a fi autorul atacului a murit și, deocamdată, cauzele decesului său nu sunt cunoscute”, a declarat Garrett Parten, purtătorul de cuvânt al Poliției din Minneapolis.

Cei trei polițiști răniți au fost internați, iar spitalul în care aceștia sunt tratați a transmis că se află în stare stabilă.