Atac armat în centrul orașului Minneapolis, SUA: trei morți și mai mulți răniți, inclusiv trei polițiști. FBI a intervenit în forță

Două persoane au murit și alte câteva au fost rănite într-un atac armat produs în centrul orașului Minneapolis. În schimbul de focuri, trei polițiști au ajuns la spital. FBI a luat parte la operațiune.
Un atac armat produs în centrul orașului Minneapolis, din statul american Minnesota, s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor câteva, printre care trei polițiști. Suspectul bănuit că a deschis focul ar fi murit și el, relatează Deutsche Welle.
Atacul s-a produs spre sfârșitul după-amiezii, când poliția din Minneapolis a primit informații privind focuri de armă auzite într-o clădire din centrul orașului. Echipajele trimise de urgență la adresă au ajuns într-o zonă în care situația era încă extrem de periculoasă.
Amploarea incidentului a determinat implicarea autorităților federale americane. Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că agenți ai Biroului Federal de Investigații participă la operațiunea desfășurată în Minneapolis.
În timpul schimburilor de focuri, trei dintre polițiști au fost răniți.
„Trei agenți au fost răniți”, a declarat Garrett Parten, purtătorul de cuvânt al Poliției din Minneapolis, în timpul unui briefing de presă organizat după atac.
În total, șapte persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Una dintre acestea a murit ulterior din cauza rănilor suferite. O altă victimă a fost găsită decedată la locul atacului.
De asemenea, în schimbul de focuri, atacatorul și-a pierdut și el viața.
„Persoana bănuită a fi autorul atacului a murit și, deocamdată, cauzele decesului său nu sunt cunoscute”, a declarat Garrett Parten, purtătorul de cuvânt al Poliției din Minneapolis.
Cei trei polițiști răniți au fost internați, iar spitalul în care aceștia sunt tratați a transmis că se află în stare stabilă.