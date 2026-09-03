Prima pagină » Știri externe » Atac armat în centrul orașului Minneapolis, SUA: trei morți și mai mulți răniți, inclusiv trei polițiști. FBI a intervenit în forță

Atac armat în centrul orașului Minneapolis, SUA: trei morți și mai mulți răniți, inclusiv trei polițiști. FBI a intervenit în forță

Atac armat în SUA - Foto: X/@JonMaClain
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Două persoane au murit și alte câteva au fost rănite într-un atac armat produs în centrul orașului Minneapolis. În schimbul de focuri, trei polițiști au ajuns la spital. FBI a luat parte la operațiune.

Un atac armat produs în centrul orașului Minneapolis, din statul american Minnesota, s-a soldat cu moartea a trei persoane și rănirea altor câteva, printre care trei polițiști. Suspectul bănuit că a deschis focul ar fi murit și el, relatează Deutsche Welle.

Atacul s-a produs spre sfârșitul după-amiezii, când poliția din Minneapolis a primit informații privind focuri de armă auzite într-o clădire din centrul orașului. Echipajele trimise de urgență la adresă au ajuns într-o zonă în care situația era încă extrem de periculoasă.

Amploarea incidentului a determinat implicarea autorităților federale americane. Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că agenți ai Biroului Federal de Investigații participă la operațiunea desfășurată în Minneapolis.

În timpul schimburilor de focuri, trei dintre polițiști au fost răniți.

„Trei agenți au fost răniți”, a declarat Garrett Parten, purtătorul de cuvânt al Poliției din Minneapolis, în timpul unui briefing de presă organizat după atac.

Suspectul a fost neutralizat

În total, șapte persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Una dintre acestea a murit ulterior din cauza rănilor suferite. O altă victimă a fost găsită decedată la locul atacului.

De asemenea, în schimbul de focuri, atacatorul și-a pierdut și el viața.

„Persoana bănuită a fi autorul atacului a murit și, deocamdată, cauzele decesului său nu sunt cunoscute”, a declarat Garrett Parten, purtătorul de cuvânt al Poliției din Minneapolis.

Cei trei polițiști răniți au fost internați, iar spitalul în care aceștia sunt tratați a transmis că se află în stare stabilă.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Trump susține că Iranul ar fi atacat orașe americane dacă obținea arma nucleară: „Jumătate din lume ar fi distrusă. Sunt bolnavi”
09:24
Trump susține că Iranul ar fi atacat orașe americane dacă obținea arma nucleară: „Jumătate din lume ar fi distrusă. Sunt bolnavi”
CONTROVERSĂ În ce cheie poate fi citită vizita lui John Ratcliffe, directorul CIA, la Moscova și care ar fi, de fapt, mizele
09:00
În ce cheie poate fi citită vizita lui John Ratcliffe, directorul CIA, la Moscova și care ar fi, de fapt, mizele
CONTROVERSĂ Ursula Von der Leyen ia la țintă banii europenilor. Șefa de la Bruxelles susține că economiile cetățenilor UE sunt „leneșe” și promite investiții „sigure” tip Green Deal, care s-a dovedit un eșec răsunător
08:16
Ursula Von der Leyen ia la țintă banii europenilor. Șefa de la Bruxelles susține că economiile cetățenilor UE sunt „leneșe” și promite investiții „sigure” tip Green Deal, care s-a dovedit un eșec răsunător
NEWS ALERT Schimb de focuri între serviciile secrete ale Ucrainei la Kiev. Trei agenți GUR au fost răniți. Zelenski cere anchetă: „O situație absolut rușinoasă”
08:06
Schimb de focuri între serviciile secrete ale Ucrainei la Kiev. Trei agenți GUR au fost răniți. Zelenski cere anchetă: „O situație absolut rușinoasă”
FLASH NEWS Trump îi atacă din nou pe Meghan și Harry după plecarea din SUA: „Sunt fericit. Eu nu i-aș fi primit înapoi. Au fost foarte nerespectuoși”
07:27
Trump îi atacă din nou pe Meghan și Harry după plecarea din SUA: „Sunt fericit. Eu nu i-aș fi primit înapoi. Au fost foarte nerespectuoși”
TENSIUNI NATO avertizează: Rusia își modernizează flota de submarine. Ce regiune din Europa este sub vizorul Kremlinului
23:38
NATO avertizează: Rusia își modernizează flota de submarine. Ce regiune din Europa este sub vizorul Kremlinului
Mediafax
Cum încearcă Maduro să scape de procesul pentru narcoterorism
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Cancan.ro
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Adevarul
Cel mai scurt război din istorie a durat 38 de minute, dar a ucis 500 de persoane
Mediafax
Școala de lângă casă: facilitatea imobiliară care crește valoarea proprietăților
Click
De ce oamenii ajung să miroasă diferit la bătrânețe? Specialiștii au oferit explicația
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
EXCLUSIV | De la ce distanță te înregistrează noile radare fixe montate pe DN 1, cu rol de calmare a traficului
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Un studiu a dezvăluit o legătură între jocurile pe telefon și durerile de spate și de încheieturi
SPORT Gigi Becali spulberă concurența din Liga 1: 3 transferuri care vor transforma FCSB într-o forță. Când debutează Drăguș, Korenica și Muhar
09:17
Gigi Becali spulberă concurența din Liga 1: 3 transferuri care vor transforma FCSB într-o forță. Când debutează Drăguș, Korenica și Muhar
Am făcut calculul complet. Cât te costă să îți ții copilul în școală, un an întreg: haine, manuale, rechizite, pachețel + alte cheltuieli
09:11
Am făcut calculul complet. Cât te costă să îți ții copilul în școală, un an întreg: haine, manuale, rechizite, pachețel + alte cheltuieli
În 1905, un prinț boem a eliberat 5 șobolani în iazurile domeniului său. În mai puțin de un deceniu, în Boemia existau în jur de 2 milioane de bizami
08:50
În 1905, un prinț boem a eliberat 5 șobolani în iazurile domeniului său. În mai puțin de un deceniu, în Boemia existau în jur de 2 milioane de bizami
EVENIMENT Mirabela Grădinaru participă astăzi, la Chișinău, alături de Maia Sandu, la o conferință internațională despre protejarea copiilor în mediul digital
08:46
Mirabela Grădinaru participă astăzi, la Chișinău, alături de Maia Sandu, la o conferință internațională despre protejarea copiilor în mediul digital
ALERTĂ Un primar PSD își pierde mandatul pentru a 3-a oară după intrarea în vigoare a „amendamentului Fritz”
08:45
Un primar PSD își pierde mandatul pentru a 3-a oară după intrarea în vigoare a „amendamentului Fritz”
ANCHETĂ „Metoda falsul accident”: Patru persoane, bănuite că au înșelat șoferi cu mii de lei, identificate de Poliția Capitalei
08:42
„Metoda falsul accident”: Patru persoane, bănuite că au înșelat șoferi cu mii de lei, identificate de Poliția Capitalei

Cele mai noi

Trimite acest link pe