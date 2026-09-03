Donald Trump susține că Iranul ar fi atacat inclusiv orașe americane dacă obținea arma nucleară și afirmă că intervenția SUA a împiedicat acest scenariu. Liderul de la Casa Albă spune că regimul de la Teheran „devine tot mai slab pe zi ce trece”.

Trump lansează unul dintre cele mai dure avertismente de până acum la adresa Iranului. Președintele Statelor Unite susține că, dacă Teheranul ar fi reușit să obțină arma nucleară, nu doar Israelul și Orientul Mijlociu s-ar fi aflat în pericol, ci inclusiv orașe americane ar fi putut deveni ținte. Declarațiile vin într-un moment în care Washingtonul își intensifică presiunea militară și economică asupra regimului iranian.

„Dacă ar fi avut o armă nucleară, Israelul ar fi dispărut, Orientul Mijlociu ar fi dispărut și ar fi atacat orașe din Statele Unite. Categoric. Pentru că sunt nebuni. Vreți să vedeți ce înseamnă o problemă? Lăsați-i să aibă o armă nucleară. Jumătate din lume va fi distrusă. Sunt bolnavi”, a declarat Donald Trump, potrivit Fox News.

Trump a susținut și că Iranul s-ar fi aflat la numai „două săptămâni” de obținerea unei arme nucleare dacă Statele Unite nu ar fi intervenit militar în urmă cu un an.

Potrivit președintelui, trimiterea bombardierelor strategice B-2, aeronave americane cu tehnologie stealth, pentru atacarea instalațiilor nucleare iraniene ar fi împiedicat Teheranul să ajungă la acel punct.

Trump vorbește despre slăbirea regimului iranian și posibilitatea unei noi revolte

Trump sugerează că situația economică și militară a Iranului ar putea slăbi suficient conducerea de la Teheran pentru a crea condițiile unor noi revolte interne.

Întrebat dacă ar fi dispus să folosească CIA pentru a-i înarma pe iranienii care s-ar ridica împotriva regimului, Trump a spus: „Nu aș vrea să vă spun asta. Mi-ar plăcea să vă spun, dar nu ar fi potrivit”.

Trump susține însă că regimul iranian „devine tot mai slab pe zi ce trece” și consideră că autoritățile de la Teheran ar putea ajunge într-un punct în care nu vor mai putea controla cu aceeași eficiență eventualele proteste.

Miercuri, Statele Unite și Iranul au traversat una dintre cele mai intense runde de confruntări din ultimele săptămâni. Washingtonul a atacat instalații militare iraniene aflate în apropierea Strâmtorii Ormuz, inclusiv sisteme radar și de rachete.

Trump a avertizat ulterior că forțele americane sunt pregătite să lanseze noi lovituri dacă Washingtonul va considera că situația o impune.

Washingtonul spune că presiunea economică a „falimentat Iranul”

Administrația americană susține că sancțiunile și presiunea exercitată asupra exporturilor iraniene afectează profund capacitatea financiară a Teheranului. Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, afirmă că el și Trump consideră că sancțiunile și blocada navală impuse de Washington au „falimentat Iranul”.

„Nu vor putea continua pe drumul pe care se aflau”, a declarat Matthew Whitaker, ambasadorul Statelor Unite la NATO.

Potrivit oficialului american, Washingtonul îi oferă Teheranului o alternativă: renunțarea la ambițiile privind o armă nucleară, oprirea atacurilor și negocierea unui acord cu Statele Unite.

Secretarul de stat Marco Rubio a transmis un mesaj similar.

Șeful diplomației americane susține că strategia economică a Washingtonului urmărește inclusiv reducerea resurselor pe care regimul iranian le poate folosi pentru programul nuclear și pentru sprijinirea grupărilor armate din Orientul Mijlociu.

„Vor bani pentru două lucruri: pentru a sponsoriza terorismul și, în cele din urmă, pentru a avea o armă nucleară”, a declarat Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite.

Rubio acuză conducerea iraniană că direcționează către organizații precum Hezbollah și Hamas, precum și către milițiile din Irak, resurse financiare care ar putea fi folosite pentru populația Iranului.

Teheranul respinge acuzațiile potrivit cărora ar urmări obținerea unei arme nucleare.