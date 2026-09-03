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Rusia a decis să închidă Institutele Goethe

Elena Popescu
Rusia a decis să închidă Institutele Goethe
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Rusia a decis să închidă Institutele Goethe din Moscova, Sankt Petersburg și Ekaterinburg, într-o nouă escaladare a conflictului diplomatic cu Germania.

Decizia a fost anunțată joi de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și vine după măsurile adoptate de Berlin în urma unui incident cu o dronă la aeroportul Leipzig.

Moscova consideră măsura Germaniei o provocare și răspunde prin închiderea instituțiilor culturale germane care au continuat să funcționeze în Rusia chiar și după deteriorarea relațiilor dintre cele două țări, notează Bloomberg.

Serghei Lavrov a declarat că decizia Rusiei reprezintă o reacție directă la închiderea de către Germania a unui centru cultural rus din Berlin.

”Nu puteau să nu înțeleagă” consecințele deciziei lor, a afirmat Lavrov, potrivit Reuters. Ministrul rus a susținut că închiderea centrului cultural rus de la Berlin echivalează cu sfârșitul prezenței culturale germane în Rusia.

Institutul Goethe are un rol important în promovarea limbii și culturii germane în străinătate și face parte din rețeaua culturală oficială a Germaniei.

Germania a închis un centru cultural rus după incidentul cu drona

Decizia Moscovei vine după ce Germania a acuzat Rusia că s-ar afla în spatele unui incident cu o dronă produs la aeroportul Leipzig.

În urma incidentului, autoritățile germane au decis închiderea unui centru cultural rus din Berlin, cunoscut drept ”Russian House”, precum și a consulatului rus din Bonn. Berlinul a susținut că măsurile sunt necesare ca urmare a responsabilității atribuite Rusiei pentru incident.

Însă, Moscova respinge acuzațiile. Președintele Vladimir Putin a afirmat că Germania ar fi fabricat dovezi pentru a pune responsabilitatea asupra Rusiei, iar Ministerul rus de Externe a calificat acuzațiile drept nefondate.

Rusia amenință și cu alte măsuri

Închiderea Institutului Goethe nu este singura măsură anunțată de Moscova. Adjunctul ministrului rus de Externe, Aleksandr Grușko, avertizase anterior că Rusia va răspunde în curând și la decizia Germaniei privind consulatul din Bonn.

Escaladarea marchează o nouă deteriorare a relațiilor ruso-germane, deja grav afectate de războiul din Ucraina.

Primul Institut Goethe din Rusia a fost deschis la Moscova în 1992, la scurt timp după prăbușirea Uniunii Sovietice. Institutul a continuat să funcționeze în Rusia în pofida deteriorării relațiilor dintre Moscova și Occident.

Decizia de joi pune astfel capăt unei prezențe culturale germane de peste trei decenii în Rusia și adâncește ruptura diplomatică dintre cele două state.

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