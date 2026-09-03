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Un primar PSD își pierde mandatul pentru a 3-a oară după intrarea în vigoare a „amendamentului Fritz”

Un primar PSD își pierde mandatul pentru a 3-a oară după intrarea în vigoare a
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Adrian Torma, primarul PSD al orașului Moldova Nouă, se pregătește să își piardă mandatul pentru a 3-a oară. Acest lucru se întâmplă după intrarea în vigoare a noilor modificări legislative privind integritatea aleșilor locali, cunoscute în spațiul public drept ”amendamentul Fritz”.

În cazul lui Torma, încetarea mandatului are legătură cu un conflict de interese administrativ constatat de Agenția Națională de Integritate (ANI). Fapta datează din decembrie 2016, când edilul ar fi semnat un contract de închiriere cu o asociație în care era implicată o rudă.

Adrian Torma: ”Trebuie să învățăm să respectăm noi legea”

Primarul din Moldova Nouă susține că, deși consideră măsura disproporționată raportat la vechimea faptei, este pregătit să facă transferul către viceprimar.

”A fost o onoare să conduc comunitatea. Am capacitatea să accept că nu e singura lege care, poate, este incorectă în România. Dar, dacă vrem să lăsăm ceva moștenire copiilor noștri, trebuie să învățăm să respectăm noi legea. În următoarea perioadă o să încerc să fac transferul către domnul viceprimar. Am avut prima discuție cu domnii consilieri locali și cu domnul viceprimar. Experiența pe care am acumulat-o o să o folosesc în continuare. Evident, dacă își vor dori colegii mei, la tot ceea ce pot face pentru comunitate. Cumva, mă despart bucuros de funcția de primar. Am sentimentul că am făcut tot ceea ce a depins de mine omenește”, a precizat Adrian Torma, notează radioresita.ro.

A treia întrerupere a mandatului lui Adrian Torma

Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât este pentru a treia oară când parcursul lui Adrian Torma la conducerea Primăriei Moldova Nouă este întrerupt în urma unor decizii juridice sau electorale. Edilul a declarat că, deși consideră măsura disproporționată pentru o faptă veche de aproape zece ani, se va supune prevederilor legale în vigoare.

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