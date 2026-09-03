Gigi Becali spulberă concurența din Liga 1: 3 transferuri care vor transforma FCSB într-o forță. Când debutează Drăguș, Korenica și Muhar

FCSB se pregătește să instaureze hegemonia în Liga 1, spune Gigi Becali. Cu trei transferuri de ultimă oră, latifundiarul din Pipera este convins că echipa lui va domina campionatul. PROSPORT scrie că Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar sunt jucătorii „roș-albaștrilor”.

FCSB s-a impus clar, miercuri seară, în primul joc din grupele Cupei României. Trupa lui Marius Baciu a câștigat cu 5-0 la Mioveni, pe terenul lui FC Argeș.

Becali: „Ăia 3 sunt și gata!”

După meci, Gigi Becali a dezvăluit cele trei transferuri pe care le-a rezolvat: Denis Drăguș (27 de ani), Meriton Korenica (29 de ani) și Karlo Muhar (30 de ani) au semnat contractele cu FCSB.

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Internaționalul român a fost cel mai greu de adus, din cauza salariului uriaș pe care îl încasa la Trabzonspor, scrie ProSport. Ceilalți doi sunt lovituri de ultim moment, reușite pe fondul problemelor financiare cu care se confruntă CFR Cluj.

„Ăia trei sunt și gata! Nu le spun numele! Da, da, sunt semnați! (n.r. Când a plecat Bîrligea știați că vine Drăguș?) Nu aveam garanția. Vorbeam cu băiatul, îmi zicea că va încerca să facă eficientizare financiară. Îmi zicea: «Vin, nea Gigi. Jucăm în Champions League! Îl aducem pe Mbappe pe Arena Națională!». Dacă un om îți spune așa… Țineam legătura cu el, nu puteam să spun. Dacă spuneam, avea probleme în Turcia. E foarte puternic! Poate câștiga un meci singur. Ia mingea, trece ca tancul, ghiulea, până în poartă. (n.r. V-ați sfătuit cu Gică Hagi?) Nu m-am sfătuit cu nimeni. Am declarat că el e cel mai bun jucător român la ora actuală”, a declarat latifundiarul din Pipera.

Venirea lui Korenica înseamnă că Octavian Popescu își pierde locul în echipă. De altfel, chiar Becali a recunoscut acest lucru:

„Nu mai stau, aduc jucători! Nu contează postul, jucători valoroși aduc! O să joace Tavi Popescu în fața lui Korenica? Niciodată! E prea bun. Korenica joacă și inter, e mai bun decât în banda stânga. Nu fuge de minge, de joc, îmi place mai mult”.

Dacă totul merge conform planului, oficialii FCSB ar vrea să-i vadă pe teren pe cei trei jucători la derby-ul cu Dinamo, din weekend.