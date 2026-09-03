Pe 25 august, directorul CIA, John Ratcliffe, a aterizat la Moscova pentru discuții despre războiul din Ucraina. A fost o întâlnire menită să fie remarcată, consideră George Friedman, fondatorul și președintele Geopolitical Futures. „A călătorit la bordul unui Boeing C-17A Globemaster III al Forțelor Aeriene Americane, un avion greu de transport militar, nefiind deosebit de subtil”.

Astfel de întâlniri au mai avut loc, cel mai recent chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei.

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În timpul acelei întâlniri, Washingtonul

S-a demonstrat că atacul nu a fost o surpriză și că Rusia nu a fost descurajată.

Europa ar putea alege să reducă sau să înceteze sprijinul acordat Ucrainei

Întâlnirea din 25 august, continuă Friedman, a fost înconjurată de speculații. Rusia ar intenționa să lanseze un fel de acțiune militară împotriva Europei în țările baltice.

„Într-un fel, acest lucru are sens. Războiul din Ucraina durează de aproape cinci ani.

Rusia are nevoie ca războiul să se încheie. Într-un alt fel, nu are prea mult sens. Moscova a eșuat în mod repetat să învingă sau să ocupe Ucraina. De ce ar alege Kremlinul să își tripleze eforturile prin extinderea războiului?

O explicație este că Europa ar vrea să evite războiul cu orice preț.

Prin amenințarea credibilă că Putin va lua măsuri în altă parte, Europa ar putea alege să reducă sau să înceteze sprijinul acordat Ucrainei.

Aceasta presupune că SUA, după ce au evitat implicarea militară directă sub două administrații, nu ar interveni.

Problema este dacă amenințarea (n.red. – Rusiei) este credibilă. Având în vedere performanța Rusiei în Ucraina, nu este clar dacă Moscova ar fi dispusă să se implice într-un conflict NATO și, prin extensie, cu Statele Unite.

Este posibil ca Rusia să creadă că preocuparea SUA față de Iran ar împiedica-o să se implice în Europa. Prin urmare, Europa ar alege să reducă ajutorul acordat Ucrainei pentru a evita războiul”, explică președintele Geopolitical Futures.

Importanța Belarusului pentru Rusia

Problema cu această teorie, scrie Friedman, este că SUA mențin în prezent aproximativ 80.000 de soldați în Europa, majoritatea ca parte a NATO.

Comandantul superior al NATO este american.

Aceasta menține un batalion blindat în Letonia. Acolo a aterizat Ratcliff înainte de a zbura la Moscova.

Washingtonul are aproximativ 10.000 de soldați staționați în Polonia.

Polonia se mândrește cu o armată numeroasă și capabilă la granița cu țările baltice.

„Prin urmare, o acțiune rusească în țările baltice ar întâlni aproape imediat forțele americane. Acest lucru ar face necesară implicarea SUA indiferent de ceea ce se întâmplă în Iran.

În plus, NATO a desfășurat exerciții majore pe tot parcursul lunii august.

Pe 3 august, a efectuat un exercițiu major de infanterie blindată la care au participat trupe americane.

Pe 8 august, a executat un exercițiu aerian major comandat de ofițeri americani.

Aceste exerciții sunt utile în sine și transmit un semnal clar Rusiei.

Pe de altă parte, Belarus, aliatul Rusiei, a efectuat exerciții de pregătire. Președintele Aleksandr Lukașenko l-a vizitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, pe 29 august.

Belarus este important pentru operațiunile rusești în vest, precum și pentru orice escaladare în Polonia. Locația sa este mai importantă decât armata sa”, punctează George Friedman.

Care ar putea fi mutările lui Putin

În timp ce Rusia și-a semnalat intenția de a-și extinde, eventual, operațiunile în Europa, NATO și-a semnalat, de asemenea, disponibilitatea.

Dacă Rusia s-ar deplasa spre vest, ar întâmpina o rezistență substanțială nu numai din partea țărilor europene, ci probabil și din partea Statelor Unite.

„Germania, de exemplu, își desfășoară permanent a 45-a brigadă blindată în Lituania, o decizie luată în 2023 ca răspuns la invazia Ucrainei. Va fi prima desfășurare permanentă a unei întregi brigăzi germane în afara Germaniei.

Aproximativ 5.000 de membri ai personalului urmează să fie pe deplin operaționali până la sfârșitul anului 2027.

Este posibil ca Moscova să nu amenințe cu operațiuni terestre. Ar putea amenința cu atacuri cu drone și război hibrid (operațiuni sub acoperire precum sabotajul și războiul psihologic, inclusiv propaganda) pentru a intimida Europa.

Evident, SUA și Europa vor să evite un război direct cu Rusia.

SUA sunt concentrate pe Iran.

Europa – se spune – are o aversiune generală față de lupte.

Este clar nu doar că ambele sunt capabile să lupte, ci și că SUA ar fi probabil implicate încă de la început.

S-ar părea că riscurile unei escaladări a situației în Rusia, având în vedere performanța sa în Ucraina, ar face ca acest eveniment să fie improbabil.

Amenințarea Europei ar putea implica mai puține riscuri, dar este puțin probabil să oblige Europa să înceteze să ajute Ucraina”, mai scrie autorul analizei.

„Ceața războiului”

„Ar părea că nu are sens”, continuă George Friedman. Dar, continuă acesta, mai este de luat în considerare un lucru.

Au apărut zvonuri conform cărora Putin nu primește informații precise despre situația din Ucraina. Ar fi convins să creadă că forțele sale o duc mult mai bine decât o fac acum.

„Dacă acest lucru este adevărat, de ce nu s-ar mulțumi Putin să învingă Ucraina fără riscul unui război extins?

Un alt zvon mai puțin răspândit este că serviciile secrete rusești, care au devenit ostile față de Putin, vor să pună capăt războiului.

Cred că, dacă acest lucru ar fi adevărat, ultimul lucru pe care l-ar dori serviciile secrete rusești sau americane ar fi orice indiciu că ar colabora.

A încerca să înțelegi acest lucru nu este ușor și nici măcar posibil. Dar rămâne faptul că războiul durează de cinci ani. Rusia a ocupat doar o parte foarte mică din Ucraina, iar Ucraina nu dă semne de colaps.

Zvonurile menționate sunt doar vorbe neclare și nu fapte.

Dacă Putin știe ce se întâmplă și nu se află sub amenințare internă, atunci știe că războiul trebuie să se încheie.

Știe că poate crește lansările de drone și rachete, dar asta nu ar forța Ucraina să se predea.

Ceea ce rămâne de făcut este să pară că amenință statele baltice și să convingă Occidentul că este pe cale să le forțeze într-un război pe care nu îl doresc.

Aceasta este o speculație pură, dar dacă Putin vrea să iasă din Ucraina – ceea ce ar trebui să facă în acest moment – aparența escaladării îi oferă un avantaj în negocierile viitoare.

Valoarea acestei opinii este minimă. Ideea că lui Putin i se transmit informații false și le crede sau că se teme de serviciile de informații este și mai puțin probabilă. Ceața războiului poate fi într-adevăr ceață”, încheie George Friedman, președintele Geopolitical Futures.