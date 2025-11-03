Prima pagină » Actualitate » Amalia Bellantoni și soțul ei, arestați. Fosta membră SOS a primit arest la domiciliu, iar soțul ei – arest preventiv

Amalia Bellantoni și soțul ei, arestați. Fosta membră SOS a primit arest la domiciliu, iar soțul ei – arest preventiv

03 nov. 2025, 16:26, Actualitate
Amalia Bellantoni și soțul ei, arestați. Fosta membră SOS a primit arest la domiciliu, iar soțul ei - arest preventiv

Amalia Bellantoni, fosta candidată SOS România, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei, pe nume Domenico, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cei doi sunt acuzați că au agresat și jefuit un cuplu de vecini din Sectorul 2 al Capitalei.

Față de bărbatul, în vârstă de 57 de ani, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar față de femeia, în vârstă de 43 de ani, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu„, a anunțat, luni, Poliția Capitalei.

Duminică, Amalia Bellantoni și soțul ei au fost reținuți, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări în ce privește săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată.

Amalia Bellantoni, sursa foto: Facebook

Măsura s-a luat după ce Domenico Bellantoni și un alt bărbat i-au lovit pe doi soți, vecinii familiei Bellantoni.

Informația a venit după ce, joi, 30 octombrie 2025, în jurul orei 19.50, polițiștii Secției 8 Poliție au fost sesizați, prin apel la 112, de către o femeie în vârstă de 66 de ani, despre faptul că, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla cu soțul ei, un bărbat în vârstă de 67 de ani, la adresa de domiciliu din Sectorul 2, ar fi fost agresați fizic și le-ar fi fost sustrase mai multe telefoane mobile.

Din cercetările polițiștilor a rezultat că, în aceeași zi, în jurul orei 19:50, în vreme ce cei doi se aflau în curtea comună a imobilului de domiciliu, din Sectorul 2, ar fi fost loviți cu pumnii, picioarele, dar și cu un obiect contondent, la nivelul capului și al membrelor inferioare, de către doi bărbați.

Amintim faptul că, Amalia Bellantoni s-a aflat pe listele SOS România pentru alegerile europarlamentare, pe poziția 12 a listei partidului. În același timp, ea a fost și candidata partidului la funcția de președinte al Consiliului Județean Călărași. Amalia Bellantoni a lucrat ca stewardesă pentru mai multe companii aeriene, profesie la care a renunțat după ce l-a cunoscut pe soțul ei, italianul Domenico Bellantoni.

