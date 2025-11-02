Prima pagină » Social » Patroana unui post TV local, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe

Patroana unui post TV local, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe

02 nov. 2025, 20:03, Social
Patroana unui post TV local, fostă membră SOS, și soțul ei au fost reţinuţi într-un dosar de furt calificat, lovire şi alte violenţe
FOTO - Caracter ilustrativ

Amalia Bellantoni, fostă membră a partidului Dianei Șoșoacă (SOS), șefa unui post local de televiziune și soțul ei, Dominico, au fost arestați astăzi, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție într-un dosar penal. Cei doi sunt acuzați de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată și loviri sau alte violențe. 

Patroana unui post de televiziune se află în centrul unui scandal-monstru după ce soțul ei, Dominico, și un alt bărbat, i-au lovit pe doi soți, vecinii lui Bellantoni. În timpul scandalului, persoanele vătămate au scos telefoanele ca să-i filmeze pe agresori. Dominico Bellantoni le-a luat telefoanele celor doi și le-a dat soției lui care nu le-a mai înapoiat.

Soții Bellantoni au fost reținuți pentru furt calificat și lovire

Echipajele de poliție și ambulanța au ajuns la fața locului, iar cei doi soți agresați au fost transportați la spital pentru investigații medicale. Ulterior, victimele au depus plângere penală și au solicitat emiterea unui ordin de protecție. Poliția a pus în aplicare un mandat de percheziție la domiciliul soților Bellantoni, iar polițiștii au confiscat mai multe bunuri relevante pentru anchetă. Poliția Sectorului 2 din Capitală i-a reținut pe soții Bellantoni astăzi, iar acum organele competente îl caută și pe complicele care, împreună cu Dominico, i-a lovit pe cei doi soți.

„Pentru administrarea probatoriului, în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București. Bărbatul de 57 de ani și femeia de 43 de ani au fost depistați și conduși la sediul subunității pentru audieri, fiind ridicate totodată mai multe bunuri de interes în cauză.În baza probatoriului administrat, față de cele două persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați magistraților cu propunere legală.”, arată comunicatul oficial al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Zece pasageri au fost înjunghiați în timp ce circulau cu TRENUL în Marea Britanie. Doi suspecți au fost arestați

Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată

Citește și

Gândul de Vreme Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
09:30
Vremea se RĂCEȘTE în toate regiunile. ANM a transmis, pentru Gândul, unde își vor face apariția și ploile
INEDIT Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey
18:34
Cum a reușit un bătrân să devină eroul din trenul atacat în Londra. Bărbatul a blocat loviturile atacatorilor cu capul în timp ce alt călător a vrut să folosească o sticlă de whiskey
ALERTĂ Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
17:58
Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
Mediafax
Scandal uriaș după dezvăluirea care a șocat Franța: Care era de fapt parola muzeului Luvru
Digi24
ANALIZĂ Feriți-vă de anglo-saxoni! De ce Rusiei îi place să invoce un trib medieval când vorbește despre Occident
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Donald Trump nu va furniza, momentan, rachete Tomahawk Ucrainei
Click
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
Digi24
O dinastie în loc de o președinție. Revoluția MAGA vrea să-i supraviețuiască lui Donald Trump: se caută un succesor
Cancan.ro
Ce mesaje i-a trimis medicul Ștefania Szabo lui Daniel Balaș. Fostul preot le-a făcut publice: 'Nu sunt bine deloc'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Cercetătorii susțin că au găsit dovada absolută că nu trăim într-o simulare
VIDEO Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână
10:36
Prețul carburanților CREȘTE fără oprire. Au fost înregistrate trei creșteri la pompă, doar în ultima săptămână
VIDEO Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
10:29
Ion Cristoiu: „Incredibil! Președintele României e folosit de USR pe post de prezervativ electoral”
EXTERNE Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
10:14
Proteste violente în Mexic, după asasinarea unui primar în timpul sărbătorii „Día de los Muertos“. Manifestanții au luat cu asalt Palatul Guvernului
TURISM MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
10:13
MOCĂNIȚA de la Sovata, bijuteria ascunsă a Transilvaniei. Turiștii străini sunt de-a dreptul fermecați peisajul desprins din basme: A fost ceva de vis
EDUCAȚIE Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
10:04
Elevii se întorc la cursuri, după o săptămână de vacanță. MAI își anunță prezența în apropierea școlilor
ULTIMA ORĂ Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul
10:01
Firmele fraților Micula, apropiați ai lui Bolojan, sunt vizate de Operațiunea Jupiter – susțin surse pentru Bihoreanul