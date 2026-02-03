Prima pagină » Actualitate » Amalia Năstase, despre educația fiicelor ei. ”Am ținut foarte mult la creșterea lor”

Amalia Năstase, despre educația fiicelor ei. ”Am ținut foarte mult la creșterea lor”

03 feb. 2026, 18:30, Actualitate
Amalia Năstase, despre educația fiicelor ei. ”Am ținut foarte mult la creșterea lor”
Galerie Foto 13
Amalia Năstase, despre educația fiicelor ei

Amalia Năstase a dat detalii despre felul în care le-a educat pe cele două fiice ale sale. ”Am ținut foarte mult la creșterea lor” , a spus aceasta. 

Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma.

În anul 2016, Amalia Năstase s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu, un om de afaceri cu care are un băiat pe nume Toma.

La podcastul lui Jorge, Amalia Năstase a vorbit despre educația fiicelor sale. Cele două au parte de o educație internațională, Alessia studiind design la Paris, iar Emma învățând la la universitatea St. Andrews din Scoția.

Vedeta a explicat că și-a dorit dintotdeauna ca fetele sale să meargă la școli unde copiii sunt respectați.

”Eu am ținut foarte mult la creșterea lor. Să fie într-o școală care nu îi ceartă, care nu îi judecă. Și am găsit sistemul ăsta, în care se poartă respectul către copii. Din punctul ăsta de vedere, copiii au crescut cu încredere în ei”, a declarat Amalia Năstase, potrivit revistei Viva.

Amalia Năstase, despre educația fiicelor ei. ”Trebuie să știi cum să te ajuți de oameni”

”Am ținut foarte mult ca ei să facă sport. Foarte mult. Sportul te educă în spiritul muncii continue, a respectării regulilor. Comunicarea cu colegul tău, la fotbal, baschet, e foarte importantă și în viață. Trebuie să știi cum să te ajuți de oameni. Dacă tu nu ești serios la ceva, e pentru că n-ai făcut niciun sport în viața ta. E foarte ușor să renunți ca adult. Dar sportul te învață să ai tenacitatea să nu renunți”, a mai spus Amalia Năstase.

Vedeta a explicat că le-a învățat pe fetele sale să fie dezinteresate atunci când iubesc și să caute relații în care respectul săi fie primordial.

”E ok să iubești cum se iubea dintotdeauna și să fii dezinteresat în iubire. Și să găsești oameni pe care să îi respecți, de mic. Nu-ți mai convine, te desparți. Asta le-am învățat pe fete – să caute relații în care se respectă și iubesc. Dacă nu se întâmplă asta, n-are niciun rost să stai împreună. Ele știu foarte bine ce înseamnă să iubești și să fii iubit. Le-am învățat despre așteptările pe care ar trebui să le aibă de la cei din jurul lor – iubiți, prieteni. Îmi spun: „Mamă, tu nu vezi că nimeni nu mai e așa, normal?”. Și le spun: „Nu e adevărat! Tu trebuie să găsești prietenii care sunt loiali, să găsești oamenii care respectă”. Există pe lumea asta, numai că trebuie să fii la aceeași vibrație și să îi atragi. Dacă ai doi prieteni și ei te lasă când ți-e lumea mai grea, există alții care te respectă. Tot timpul în viață trebuie să cauți acest respect, de la prieteni, de la parteneri”, a încheiat aceasta.

Recomandarea video

Citește și

ADMINISTRAȚIE Miruță anunță marea robotizare: 32 de instituții vor lucra mai repede între ele
19:24
Miruță anunță marea robotizare: 32 de instituții vor lucra mai repede între ele
FLASH NEWS Grindeanu, după întâlnirea cu Netanyahu: „Am convenit să grăbim parteneriatul economic”
18:32
Grindeanu, după întâlnirea cu Netanyahu: „Am convenit să grăbim parteneriatul economic”
VIDEO Echipa României, în ritmul cursei de la Monte-Carlo Istoric 2026. Imagini de la primele probe
18:25
Echipa României, în ritmul cursei de la Monte-Carlo Istoric 2026. Imagini de la primele probe
PROTEST Simion: Raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: vorbiți pe 12, ora 12
18:24
Simion: Raportul Comisiei Juridice din Congresul Statelor Unite vorbește despre lipsa de democrație din România. Dacă sunteți nemulțumiți: vorbiți pe 12, ora 12
FLASH NEWS Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori
18:17
Percheziții la Inspectoratul Școlar Gorj. Un angajat este cercetat pentru corupere sexuală de minori
ULTIMA ORĂ Ministerul Justiției confirmă extrădarea fraților Mocanu în România. Decizia nu este una definitivă, Curtea de Apel din Napoli poate formula un recurs
18:06
Ministerul Justiției confirmă extrădarea fraților Mocanu în România. Decizia nu este una definitivă, Curtea de Apel din Napoli poate formula un recurs
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Ce se întâmplă doctore
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
O cercetare controversată contestă vechimea Marii Piramide din Giza
INEDIT A fost desemnată capitala europeană a trufelor. A primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO 
19:21
A fost desemnată capitala europeană a trufelor. A primit titlul de Oraș Gastronomic UNESCO 
ȘOCANT Stupoare în Franța după ce un elev de clasa a IX-a și-a înjunghiat profesoara în timpul orelor. Tânărul este acuzat de tentativă de omor
19:07
Stupoare în Franța după ce un elev de clasa a IX-a și-a înjunghiat profesoara în timpul orelor. Tânărul este acuzat de tentativă de omor
SCANDAL Premierul spaniol îl numește pe Elon Musk “migrant” și îl acuză de dezinformări masive despre migrația din Europa
18:54
Premierul spaniol îl numește pe Elon Musk “migrant” și îl acuză de dezinformări masive despre migrația din Europa
CONTROVERSĂ Tentativă de asasinat la adresa lui Zelenski. Un polonez recunoscut drept spion al rușilor a încercat să îl omoare pe președintele ucrainean
18:43
Tentativă de asasinat la adresa lui Zelenski. Un polonez recunoscut drept spion al rușilor a încercat să îl omoare pe președintele ucrainean
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
18:41
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul
18:25
Bolojan, guvernul multinaționalelor. Un economist celebru și un antreprenor român fac lumină în scandalul mutării profiturilor peste granițe. Ce ne ascunde guvernul

Cele mai noi

Trimite acest link pe