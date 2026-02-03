Amalia Năstase, despre educația fiicelor ei. ”Am ținut foarte mult la creșterea lor”

Amalia Năstase a dat detalii despre felul în care le-a educat pe cele două fiice ale sale. ”Am ținut foarte mult la creșterea lor” , a spus aceasta.

Amalia Năstase a fost căsătorită cu Ilie Năstase și a divorțat de acesta în urmă cu peste zece ani. Din mariajul lor au rezultat două fete, Alessia și Emma.

În anul 2016, Amalia Năstase s-a recăsătorit cu Răzvan Vasilescu, un om de afaceri cu care are un băiat pe nume Toma.

La podcastul lui Jorge, Amalia Năstase a vorbit despre educația fiicelor sale. Cele două au parte de o educație internațională, Alessia studiind design la Paris, iar Emma învățând la la universitatea St. Andrews din Scoția.

Vedeta a explicat că și-a dorit dintotdeauna ca fetele sale să meargă la școli unde copiii sunt respectați.

”Eu am ținut foarte mult la creșterea lor. Să fie într-o școală care nu îi ceartă, care nu îi judecă. Și am găsit sistemul ăsta, în care se poartă respectul către copii. Din punctul ăsta de vedere, copiii au crescut cu încredere în ei”, a declarat Amalia Năstase, potrivit revistei Viva.

Amalia Năstase, despre educația fiicelor ei. ”Trebuie să știi cum să te ajuți de oameni”

”Am ținut foarte mult ca ei să facă sport. Foarte mult. Sportul te educă în spiritul muncii continue, a respectării regulilor. Comunicarea cu colegul tău, la fotbal, baschet, e foarte importantă și în viață. Trebuie să știi cum să te ajuți de oameni. Dacă tu nu ești serios la ceva, e pentru că n-ai făcut niciun sport în viața ta. E foarte ușor să renunți ca adult. Dar sportul te învață să ai tenacitatea să nu renunți”, a mai spus Amalia Năstase.

Vedeta a explicat că le-a învățat pe fetele sale să fie dezinteresate atunci când iubesc și să caute relații în care respectul săi fie primordial.

”E ok să iubești cum se iubea dintotdeauna și să fii dezinteresat în iubire. Și să găsești oameni pe care să îi respecți, de mic. Nu-ți mai convine, te desparți. Asta le-am învățat pe fete – să caute relații în care se respectă și iubesc. Dacă nu se întâmplă asta, n-are niciun rost să stai împreună. Ele știu foarte bine ce înseamnă să iubești și să fii iubit. Le-am învățat despre așteptările pe care ar trebui să le aibă de la cei din jurul lor – iubiți, prieteni. Îmi spun: „Mamă, tu nu vezi că nimeni nu mai e așa, normal?”. Și le spun: „Nu e adevărat! Tu trebuie să găsești prietenii care sunt loiali, să găsești oamenii care respectă”. Există pe lumea asta, numai că trebuie să fii la aceeași vibrație și să îi atragi. Dacă ai doi prieteni și ei te lasă când ți-e lumea mai grea, există alții care te respectă. Tot timpul în viață trebuie să cauți acest respect, de la prieteni, de la parteneri”, a încheiat aceasta.