03 feb. 2026, 19:24, Actualitate
Miruță anunță marea robotizare: 32 de instituții vor lucra mai repede între ele

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Radu Miruță a anunțat că a ”repus pe picioare” un proiect din PNRR, ”abandonat de alții”. Este vorba despre robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului.

Potrivit ministrului Apărării, 240 de procese birocratice au fost selectate și urmează să fie automatizate în această primăvară, 32 de instituții vor lucra mai repede între ele, pentru ca românii să primească răspunsuri mai clare și mai rapide.

”Știu că așteptați de la statul român ceea ce este firesc într-o țară modernă: servicii publice rapide, corecte, fără drumuri inutile și fără răspunsuri întârziate. Știu că așteptați respect prin eficiență. Ei bine, sunt aici ca să vă spun că nu m-am oprit din ceea ce am promis.
Ca ministru al Economiei, am repus pe picioare un proiect important din PNRR, abandonat de alții: robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului. E acel tip de proiect care nu face zgomot, dar schimbă felul în care interacționăm cu administrația publică.
Astăzi, câteva luni mai târziu, vă pot spune concret unde suntem: 240 de procese birocratice au fost selectate și urmează să fie automatizate în această primăvară. 32 de instituții vor lucra mai repede între ele, veți primi răspunsuri mai clare și mai rapide, veți scăpa de drumuri inutile. Estimările arată ca o astfel de automatizare într-o instituție duce la o economie de peste 40.000 de ore de muncă manuală – timp care poate fi redirecționat către relația directă cu cetățeanul. În plus, erorile vor fi reduse cu peste 75%, în unele cazuri cu 100%”, a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Miruță: ”Rămân implicat și determinat să livrez schimbările promise”

Ministrul Apărării a precizat că modernizarea statului nu poate veni peste noapte, însă prin implicare pot apărea schimbări majore pe viitor.
Astăzi am revizuit împreună cu echipa ADR și cu firmele implicate în proiect stadiul implementării – nu doar pentru Ministerul Apărării, ci pentru întregul proiect pe care m-am asigurat că îl ducem la capăt printr-un memorandum adoptat de Guvern. Mai sunt întârzieri, mai sunt pași de accelerat, dar suntem pe drumul corect. Evident, e o muncă de echipă și este important ca toate ministerele sǎ tureze motoarele.
Modernizarea statului nu vine peste noapte, dar vine pas cu pas, dacă nu renunțăm. Eu unul nu renunț. Rămân implicat și determinat să livrez schimbările promise”, a încheiat Radu Miruță.

