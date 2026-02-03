Printr-o postare pe rețelele de socializare, Radu Miruță a anunțat că a ”repus pe picioare” un proiect din PNRR, ”abandonat de alții”. Este vorba despre robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului.

Potrivit ministrului Apărării, 240 de procese birocratice au fost selectate și urmează să fie automatizate în această primăvară, 32 de instituții vor lucra mai repede între ele, pentru ca românii să primească răspunsuri mai clare și mai rapide.

”Știu că așteptați de la statul român ceea ce este firesc într-o țară modernă: servicii publice rapide, corecte, fără drumuri inutile și fără răspunsuri întârziate. Știu că așteptați respect prin eficiență. Ei bine, sunt aici ca să vă spun că nu m-am oprit din ceea ce am promis.

Ca ministru al Economiei, am repus pe picioare un proiect important din PNRR, abandonat de alții: robotizarea proceselor repetitive din instituțiile statului. E acel tip de proiect care nu face zgomot, dar schimbă felul în care interacționăm cu administrația publică.

Astăzi, câteva luni mai târziu, vă pot spune concret unde suntem: 240 de procese birocratice au fost selectate și urmează să fie automatizate în această primăvară. 32 de instituții vor lucra mai repede între ele, veți primi răspunsuri mai clare și mai rapide, veți scăpa de drumuri inutile. Estimările arată ca o astfel de automatizare într-o instituție duce la o economie de peste 40.000 de ore de muncă manuală – timp care poate fi redirecționat către relația directă cu cetățeanul. În plus, erorile vor fi reduse cu peste 75%, în unele cazuri cu 100%”, a scris Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Miruță: ”Rămân implicat și determinat să livrez schimbările promise”

Ministrul Apărării a precizat că modernizarea statului nu poate veni peste noapte, însă prin implicare pot apărea schimbări majore pe viitor.