03 sept. 2025, 16:57, Actualitate
Poza care a inflamat spiritele la București. Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă într-o poză de grup, alături de mai mulți lideri autocrați ai lumii, prezenți la Beijing, a stârnit o avalanță de reacții în spațiul public. Ambasada Chinei la București a reacționat imediat, comunicând o poziție oficială.

Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada lui Xi Jinping de la Beijing este principala controversă a momentului, generând reacții de la cel mai înalt nivel diplomatic.

Ambasada Chinei la București salută participarea la un eveniment de înaltă semnificație”

Astfel, Ambasada Chinei în țara noastră a transmis „mulțumiri”, într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, într-un mesaj care exibă un ton extrem de cald la adresa politicienilor români prezenți la Beijing.

„Mulțumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație, şi anume comemorarea a 80 de ani de la victoria poporului chinez în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial Antifascist”, a scris Ambasda Chinei la București, pe pagina sa de Facebook.

Prezența celor doi foști premieri în China a generat un adevărat scandal în România. Ministerul Afacerilor Externe a reacționat sever, miercuri, după ce foștii premieri ai României, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, au apărut în fotografii alături de liderii autocrați Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un, în cadrul paradei militare desfășurate la Beijing.

MAE pune tunurile pe foștii premieri prezenți la Beijing

„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre”, a transmis ministrul de Externe în exercițiu, Oana Țoiu, potrivit unei reacții neoficiale.

Oficialul român a precizat că cei doi au participat la eveniment „ca persoane private”, fără a reprezenta în vreun fel statul român.

„România și-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în această perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”

În replică, fostul premier și lider PSD, Adrian Năstase, a precizat că a fost în China ca „persoană particulară”, unde a apărut într-o poză de grup alături de președintele chinez Xi Jinping, Vladimir Putin și de cei mai faimoși dictatori ai lumii și că Ministerul Român al Afacerilor Externe (MAE) „nu a înțeles” faptul că evenimentul a fost „la Beijing și nu la Moscova”.

Și președintele Nicușor Dan a comentat, la rândul său, că „sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”.

