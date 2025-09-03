Prima pagină » Știri politice » Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim

03 sept. 2025, 12:57, Știri politice
„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, declară fostul premier, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Aceasta povestește că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping. 

„Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un astfel de moment”, spune Dăncilă, pentru Gândul.

Aceasta povestește că, la eveniment, s-a salutat doar cu președintele Chinei și soția acestuia.

Fostul premier dezvăluie ce i-a transmis liderului de la Beijing: „Mi-a făcut o mare plăcere să particip la acest eveniment”.

„De mult nu am mai avut interacțiuni ale liderilor români cu lideri internaționali”

Viorica Dăncilă punctează lipsa interacțiunii liderilor de la București cu lideri internaționali. Comunicarea cu liderii altor state „aduce dezvoltare”, explică Dancilă.

„Pentru mine este o onoare. De mult timp, nu am mai avut interacțiuni ale liderilor români cu lideri internaționali. Chiar daca ne plac sau nu, ele sunt necesare, aduc dezvoltare și dialog, pot pune România pe un traseu de dezvoltare”, consideră fostul șef de Guvern.

Dăncilă transmite că ține la relația României cu China și își dorește ca aceasta să se dezvolte, cu precizarea că va participa la evenimente și în alte state, dacă va fi invitată.

„Eu țin la relațiile cu China și îmi doresc să se dezvolte, dar dacă voi fi invitată și de SUA și de alte tari importante, îmi va face placere sa particip”, declară ea.

„Am venit ca fost prim-ministru”

Dăncilă spune că este în China în calitate de fost prim-ministru al României, răspunzând, astfel, criticilor ministrului De Externe, Oana Țoiu.

„Am văzut ce a scris, este opinia doamnei ministru. Vreau să spun că eu am venit ca fost prim-ministru, nu sunt angajata statului roman, nu am venit în calitate oficială și eu consider că e normal să avem relații bune cu toate țările lumii, mai ales cu China, care este o țara puternică și cu care putem avea relații bazate pe dezvoltare pentru România.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a fost reacția ministrului de Externe, Oana Țoiu, la prezența foștilor prim-miniștri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen.

Stire in curs de actualizare! În curând informații exclusive din vizita celor doi premieri români, în China

