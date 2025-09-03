Reacția lui Nicușor Dan după imaginile cu Năstase și Dăncilă de la Beijing: „Sunt persoane fizice, în libertate”

Președintele României, Nicușor Dan, spune miercuri că foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă „nu au acționat în numele statului”, în urma imaginilor apărute cu cei doi de la Parada Victoriei din Beijing, alături de lideri precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român”, spune președintele Nicușor Dan.

Întrebat dacă cei doi foști premieri ar putea să afecteze imaginea României în plan internațional, șeful statului spune că „nu”, deoarece „sunt persoane fizice”.

Reacția președintelui vine după ce foștii premieri PSD, Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, participă la parada militară din China.

Dăncilă: Nu eu fac lista de invitați

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, declară Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Aceasta explică că a fost invitată la Parada Victoriei de către președintele chinez Xi Jinping.

„Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei țări atât de puternice m-a invitat la un astfel de moment”, spune Dăncilă, pentru Gândul.

Reacția Palatului Victoria pentru Gândul

O reacție a venit și din partea Palatului Victoria, prin vocea purtătoarei de cuvânt Ioana Dogioiu.

„Nu am primit vreo invitație la Guvern. Doamna Dăncilă și domnul Năstase nu au reprezentat Guvernul României. De la ambasada noastră nu a mers nimeni. Din câte cunosc, nu a mers niciun oficial din București”, subliniază Dogioiu într-o reacție în exclusivitate, pentru Gândul.

MAE: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”

Și ministrul de Externe, Oana Țoiu, reacționează ferm: „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așază onorați în poză lângă Putin. Astăzi, acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”.