Ambasada României în Statele Unite ale Americii a postat pe rețelele de socializare un videoclip de promovare dedicat orașului Oradea. Orașul este strâns legat de numele premierului Ilie Bolojan care a fost primar al municipiului din 2008 până în 2020.

Videoclipul publicat pe pagina de Facebook a ambasadei promovează imaginea orașului din vestul țării și pune accentul pe transformările din ultimii ani și pe atmosfera urbană consideartă un exemplu de dezvoltare locală. Clipul, este însoțit și de un mesaj în limba engleză care laudă transformările prin care a trecut Oradea.

„Oradea — unde eleganța întâlnește energia. Unele orașe impresionează. Altele rămân cu tine. Oradea le face pe amândouă. Cu arhitectura sa Art Nouveau frumos restaurată, străzile vibrante și atmosfera relaxată, Oradea a devenit, discret, una dintre cele mai fermecătoare destinații urbane din România. Fiecare colț pare atent pus în valoare, dar nimic nu pare forțat — doar un oraș care și-a redescoperit ritmul. Nu este vorba doar despre ceea ce vezi, ci despre cum te face să te simți: rafinat, binevenit și plin de viață. Un loc unde istoria și modernitatea nu concurează — pur și simplu coexistă”, a scris Ambasada României în SUA în descrierea videoclipului.

Oradea este strâns legată de imaginea lui Ilie Bolojan care a condus administrația locală timp de mai mulți ani. Actualul premier al României a fost primar al municipiului timp de 12 ani, în perioada 2008–2020, câștigând trei mandate consecutive la conducerea administrației locale, primul în 2008, apoi la realegeri în 2012 și 2016.

