Ambasadorul SUA în România, la bordul fregatei „Regina Maria” a Marinei Române. Darryl Nirenberg a participat la o demonstrație militară

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a asistat joi, la bordul fregatei „Regina Maria” a Marinei Române, la o demonstrație a sistemului de aeronave fără pilot V-BAT, alături de conducerea Ministerului Apărării din România și de partenerii din domeniul securității.

„Astăzi, la bordul fregatei „Regina Maria” a Marinei Române, ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a asistat la o demonstrație a sistemului de aeronave fără pilot V-BAT, alături de conducerea Ministerului Apărării din România și de partenerii din domeniul securității”, a scris Ambasada SUA în România pe pagina de Facebook.

„Demonstrația a vizat sistemului de aeronave fără pilot V-BAT. La demonstrație au participat și reprezentanți ai conducerii Ministerului Apărării din România, dar și parteneri din domeniul securității, potrivit informării publicate de Ambasada SUA la București”. Defence and Security Monitor Dronele americane V-BAT, denumit și MQ-35A sunt drone de recunoaștere cu decolare și aterizare verticală, dezvoltate de compania Shield AI. Ele au dimensiuni medii și sunt concepute pentru a fi versatile și eficiente. Acestea pot ateriza în spații mai mici și sunt potrivite pentru desfășurarea navală, conform

Demonstrația la care a participat Darryl Nirenberg a evidențiat modul în care cooperarea dintre SUA și România consolidează capacitățile de supraveghere maritimă, recunoaștere și informații, sprijinind în același timp dezvoltarea unui centru regional de instruire și mentenanță, promovând securitatea și prosperitatea ambelor națiuni.

RECOMANDAREA AUTORULUI: