Luiza Dobrescu
20 sept. 2025, 11:17, Actualitate
Ilie Bolojan își spiona contribuabilii. Fostul primar avea acces de pe telefon la sistemul de supraveghere video al orașului Oradea

Ziarul BIHOREANUL a publicat o dezvăluire conform căreia, pe vremea când Ilie Bolojan era primar la Oradea, în 2020, mai mulți polițiști de la Operațiuni Speciale ar fi avut acces la sistemul public de supraveghere al orașului. Mai mult, ziarul dezvăluie că și Ilie Bolojan a primit credențiale de acces la camerele video publice, astfel putând să le acceseze de pe orice dispozitiv personal. 

Actualul premier, la vremea respectivă șeful administrației publice din Oradea, a emis o dispoziție, niciodată făcută publică – culmea, invocând tocmai GDPR – prin care atât el, personal, cât și viceprimarii de atunci, Florin Birta și Mircea Mălan, alături de șeful Direcției Patrimoniu, Lucian Popa, și doi funcționari din Departamentul IT al Primăriei au primit credențiale individuale, dar și un „fir” direct în propriile birouri, astfel încât puteau accesa sistemul de monitorizare direct de pe calculatorul sau laptopul personal. Fără niciun fel de control real asupra modului în care foloseau aceste imagini.

Ziarul local Bihoreanul scrie o amplă anchetă în urma căreia dezvăluie cum datele personale ale cetățenilor au fost lăsate la îndemâna oricui, fără să existe un sistem, de protecție real al acestora.

Lucrurile au început să se schimbe abia după scandalul provocat de descoperirea dispeceratului clandestin din sediul BOS și s-au accelerat semnificativ abia după ce BIHOREANUL a început să documenteze modul haotic și discreționar în care era administrat sistemul Big Brother al orașului.

Între timp, Primăria și-a amenajat propriul dispecerat video în sediul Poliției Locale.

Practic, municipalitatea n-a avut prevăzut absolut niciun sistem de control asupra propriului sistem de supraveghere. De asemenea, polițiștii de la Operațiuni Speciale sunt bănuiți că erau conectați clandestin la sistemul de supraveghere al orașului.

„Am fost surprins când am aflat că nişte oameni care ar trebui să aplice legea o încalcă fără jenă. Întâi, aceşti «speciali» şi-au trecut maşinile personale ca autospeciale ca să nu plătească taxa de parcare. Apoi s-au conectat clandestin la acest sistem. Eu aștept ca organele statului să clarifice cum s-a întâmplat acest lucru, dar și dacă vreun funcționar din Primărie a fost complice. Să răspundă fiecare!”, a declarat Florin Birta, actualul primar al Oradei.

Situația a fost descoperită întâmplător în urma unei anchete a Direcției Generale Anticorupție Bihor, în martie,  după o descindere în sediul celor de la Operațiuni Speciale, în urma căreia au ridicat documente și echipamente informatice, mai scriu cei de la BIHOREANUL.

