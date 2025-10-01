Ambasada SUA ÎȘI ÎNCHIDE pagina de facebook:

Ambasada SUA a publicat un anunț prin care informează că își închide pagina de facebook din cauza lipsei fondurilor.

Anunțul a fost postat, miercuri, pe pagina oficială a instituției, alături de anunțul în care se arată că „serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților”.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov.”, informează oficialii SUA, la București.

