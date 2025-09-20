Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României

Ambasada SUA a transmis, de Zilele Bucureştiului, un mesaj de felicitare, în care descrie capitala ca fiind „un oraș plin de istorie, cultură și povești întinse pe parcursul mai multor secole.” Mesajul a fost însoțit de o fotografie istorică din arhivele Library of Congress, realizată între 1890 și 1900, care surprinde patrimoniul ce continuă să modeleze prezentul orașului.

În fiecare an, la 20 septembrie se sărbătorește Ziua Bucureștiului, o ocazie prin care locuitorii și vizitatorii rememorează istoria capitalei României și îi celebrează prezentul. Data nu a fost, însă, aleasă întâmplător.

Potrivit istoricilor, 20 septembrie marchează prima atestare documentară a orașului București, consemnată în 1459, într-un hrisov emis de domnitorul Vlad Țepeș. În acel act, Bucureștiul apare ca reședință domnească.

Ambasada SUA, pledoarie pentru București

”La mulţi ani, Bucureşti! Capitala României nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole.

Fotografii istorice ale Bucureştiului, precum aceasta, realizată între 1890 şi 1900, sunt păstrate în arhivele The Library of Congress şi oferă o privire asupra trecutului oraşului, dar şi asupra bogatului patrimoniu care continuă să-i modeleze prezentul”, au transmis oficialii Ambasadei SUA, pe pagina de Facebook.

Evenimentul ”Primăria Deschisă” de Zilele Bucureștiului

Potrivit organizatorilor, acest eveniment oferă bucureştenilor şi turiştilor şansa de a descoperi patrimoniul şi istoria unuia dintre cele mai frumoase palate interbelice din oraş, are loc în cadrul Zilelor Bucureştiului, sâmbătă, începând de la ora 10:00 şi până a doua zi la ora 03:00.

Sâmbătă, publicul este invitat să exploreze interiorul unuia dintre cele mai reprezentative palate interbelice ale Capitalei prin tururi ghidate, care dezvăluie istoria clădirii şi transformările ei de-a lungul timpului.

Programul este completat de expoziţia ”Bucureşti: oameni, locuri, timpuri”, prezentată de Muzeul Municipiului Bucureşti, care reuneşte 60 de lucrări de pictură şi sculptură din patrimoniul Pinacotecii şi oferă o perspectivă artistică asupra oraşului şi a locuitorilor săi.

Tot Muzeul Municipiului Bucureşti aduce, în curtea interioară a Primăriei, o selecţie de documentare istorice rare, ce reconstituie momente şi simboluri esenţiale pentru identitatea Capitalei şi a României.

”Primăria Deschisă” este, potrivit organizatorilor, un prilej de a descoperi patrimoniul, de a participa la activităţi culturale şi de a celebra împreună cei 566 de ani de la prima atestare a Bucureştiului.

