Prima pagină » Actualitate » Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României

Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României

Mara Răducanu
20 sept. 2025, 18:08, Actualitate
Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României

Ambasada SUA a transmis, de Zilele Bucureştiului, un mesaj de felicitare, în care descrie capitala ca fiind „un oraș plin de istorie, cultură și povești întinse pe parcursul mai multor secole.” Mesajul a fost însoțit de o fotografie istorică din arhivele Library of Congress, realizată între 1890 și 1900, care surprinde patrimoniul ce continuă să modeleze prezentul orașului.

În fiecare an, la 20 septembrie se sărbătorește Ziua Bucureștiului, o ocazie prin care locuitorii și vizitatorii rememorează istoria capitalei României și îi celebrează prezentul. Data nu a fost, însă, aleasă întâmplător.

Potrivit istoricilor, 20 septembrie marchează prima atestare documentară a orașului București, consemnată în 1459, într-un hrisov emis de domnitorul Vlad Țepeș. În acel act, Bucureștiul apare ca reședință domnească.

Ambasada SUA, pledoarie pentru București

”La mulţi ani, Bucureşti! Capitala României nu este doar sediul Ambasadei noastre, ci şi un oraş plin de istorie, cultură şi poveşti care se întind pe parcursul mai multor secole.

Fotografii istorice ale Bucureştiului, precum aceasta, realizată între 1890 şi 1900, sunt păstrate în arhivele The Library of Congress şi oferă o privire asupra trecutului oraşului, dar şi asupra bogatului patrimoniu care continuă să-i modeleze prezentul”, au transmis oficialii Ambasadei SUA, pe pagina de Facebook.

Evenimentul ”Primăria Deschisă” de Zilele Bucureștiului

Potrivit organizatorilor, acest eveniment oferă bucureştenilor şi turiştilor şansa de a descoperi patrimoniul şi istoria unuia dintre cele mai frumoase palate interbelice din oraş, are loc în cadrul Zilelor Bucureştiului, sâmbătă, începând de la ora 10:00 şi până a doua zi la ora 03:00.

Sâmbătă, publicul este invitat să exploreze interiorul unuia dintre cele mai reprezentative palate interbelice ale Capitalei prin tururi ghidate, care dezvăluie istoria clădirii şi transformările ei de-a lungul timpului.

Programul este completat de expoziţia ”Bucureşti: oameni, locuri, timpuri”, prezentată de Muzeul Municipiului Bucureşti, care reuneşte 60 de lucrări de pictură şi sculptură din patrimoniul Pinacotecii şi oferă o perspectivă artistică asupra oraşului şi a locuitorilor săi.

Tot Muzeul Municipiului Bucureşti aduce, în curtea interioară a Primăriei, o selecţie de documentare istorice rare, ce reconstituie momente şi simboluri esenţiale pentru identitatea Capitalei şi a României.

”Primăria Deschisă” este, potrivit organizatorilor,  un prilej de a descoperi patrimoniul, de a participa la activităţi culturale şi de a celebra împreună cei 566 de ani de la prima atestare a Bucureştiului.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
18:47
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
ACTUALITATE Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
18:28
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
EXCLUSIV Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
18:25
Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
ULTIMA ORĂ Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”
17:46
Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”
ACTUALITATE Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile
17:44
Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile
EXTERNE Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură
17:15
Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Drumul spre un zâmbet de Hollywood trece prin Turcia. De ce aleg românii serviciile stomatologice din străinătate
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Ședințele politice la sfârșitul secolului al XIX-lea: Bătăuși din periferia orașului apărau sala în eventualitatea unui atac al „cetățenilor indignați”