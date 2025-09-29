Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”

Ambasada SUA cu sediul la Chișinău a publicat pe X prima reacție în urma victoriei partidului prezidențial.

Anericanii o felicită pe Maia Sandu și Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) pentru victoria în alegeri.

We commend the Moldovan people for their participation in parliamentary elections. Congratulations to the Party of Action and Solidarity and all parties that passed the threshold for representation in Parliament. We look forward to working with the next government on issues of… pic.twitter.com/xxfVQc7PSP — U.S. Embassy Moldova (@USembMoldova) September 29, 2025

„Felicităm poporul moldovenesc pentru participarea sa la alegerile parlamentare! Felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate și tuturor partidelor care au depășit pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern pe teme de interes comun”, transmite America fraților de peste Prut.

Maia Sandu câștigă la PAS alegerile din Moldova. Partidul prezidențial se clasează pe primul loc cu 50.20%, urmat de Blocul Patriotic (24.17%).

