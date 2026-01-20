Prima pagină » Actualitate » Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”

20 ian. 2026, 17:19, Actualitate
Cu ocazia unui an de mandat al lui Donald Trump, Ambasada Statelor Unite de la București a publicat pe pagina de Facebook un mesaj în care își arată aprecierea pentru rezultatele liderului de la Casa Albă din primul an de mandat. 

Conform postării, președintele Donald Trump a reafirmat suveranitatea Statelor Unite și a reușit să promoveze cu fermitate principiul păcii prin forță. De asemenea, instituția subliniază că sub conducerea actualului președinte, aliații oferă respect Statelor Unite, adversari oferă seriozitate, iar interesele poporului american sunt prioritare. În primul an de mandat, Donald Trump a bombardat Iranul, l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, i-a determinat pe europeni să aloce mai mulți bani pentru NATO și a reușit să-i enerveze pentru că își dorește să ia Groenlanda.

„În numai un an, președintele Trump a reafirmat suveranitatea Statelor Unite și a promovat cu fermitate principiul păcii prin forță. Sub conducerea sa hotărâtă, aliații ne respectă, adversarii ne tratează cu seriozitate, iar interesele poporului american sunt pe primul loc. Promisiuni făcute. Promisiuni respectate.”, a transmis Ambasada Statelor Unite la București pe Facebook. 

