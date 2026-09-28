Alexandru Nazare, propus pentru Ministerul de Finanțe în Guvernul Mureșan, a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate

Alexandru Nazare, propus la Ministerul de Finanțe în guvernul Mureșan, a primit aviz pozitiv în comisiile de specialitate, cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă și 17 abțineri. Parlamentarii PSD s-au abținut, iar cei ai AUR nu au fost prezenți în sală.

Nazare a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate

Astăzi a avut loc prima zi de audieri a miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan, care urmează să fie supus votului în Parlament miercuri. Dacă Burduja, Miruță și Drulă au primit avize negative, ministrul interimar al Finanțelor și Tanczos Barna, propus în cabinetul Mureșan pentru funcțiile de vicepremier și ministru al Agriculturii, au primit avize favorabile.

Nazare este propus la Finanțe de PNL, însă nu este membru de partid. Numele lui Nazare a fost printre primele vehiculate pentru funcția de premier, imediat după căderea Guvernului Bolojan.

Nicușor Dan, despre Nazare: ”Este un profesionist”

Recent, Nicușor Dan a vorbit despre relația pe care o are cu Alexandru Nazare. Președintele l-a lăudat și l-a descris drept un ”profesionist”.

„Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de Finanţe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta şi public relaţia bună pe care am avut-o, profesional”, a declarat Nicușor Dan.

„Este un profesionist, știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este foarte important în perioada următoare”, a spus Nicușor Dan.

„De aici până la o voință politică pentru 233 de voturi e o discuție”, a precizat președintele.