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OMV Petrom anunță primele gaze din Marea Neagră în prima jumătate a anului 2027

OMV Petrom anunță primele gaze din Marea Neagră în prima jumătate a anului 2027
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OMV Petrom, partener cu Romgaz în mega-proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, anunță că primele gaze vor fi extrase în prima jumătate a anului 2027. OMV Petrom şi Romgaz, partenerii egali în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, apreciază că primele gaze vor intra în Sistemul Naţional de Transport (SNT) în prima jumătate a anului 2027, au anunţat luni seara companiile în rapoarte transmise Bursei de Valori Bucureşti.

Compania OMV Petrom anunțase anterior că gazele din Marea Neagră vor începe să fie extrase în anul 2027, însă nu prezentase un interval mai restrâns. Acum, OMV precizează că acest lucru se va întâmpla în prima jumătate a anului 2027, notează ZF

Când se va atinge platoul de producție

După instalarea platformei de producţie Neptun Alpha şi în urma progreselor recente, proiectul merge conform planului. Lucru care a permis stabilirea mai precisă a calendarului. După ce gazele ajung în punctul de intrare în SNT, urmează o perioadă de creştere treptată a producţiei şi de testare. Platoul ar urma să fie atins până la finalul trimestrului al treilea din 2027.

În aprilie, CEO-ul companiei, Christina Verchere, declara că intervalul exact din 2027 în care va curge prima moleculă de gaz urmează să fie comunicat mai târziu în cursul acestui an, dacă toate piesele de puzzle ajung și sunt asamblate în timp util.

„Nu am restrâns încă intervalul. Probabil vom începe să îl restrângem și să comunicăm asta mai târziu în cursul anului, cu privire la momentul din 2027. Sunt câteva lucruri de care trebuie să ne asigurăm cu adevărat că se întâmplă. Trebuie să urmărim platforma, să ne asigurăm că ajunge la timp, că ajunge jacket-ul, că toate piesele ajung, să vedem cum arată sondele, iar apoi vom putea oferi un interval de timp mai restrâns în 2027”, a explicat atunci Christina Verchere.

S-a instalat platforma offshore de producție în Marea Neagră

Între timp, în luna iulie, platforma offshore de producție din proiectul Neptun Deep a fost instalată în Marea Neagră. Acesta este unul dintre etapele cheie în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România. Platforma va asigura procesarea gazelor naturale, precum și direcționarea acestora către infrastructura de transport care le va aduce la țărm.

„Fiecare etapă importantă finalizată ne apropie de prima producţie de gaze”, a spus Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz.

Statul român este deținător majoritar al Neptun Deep

Infrastructura de producție a proiectului Neptun Deep include:

  • 10 sonde pe zăcămintele Pelican Sud și Domino,
  • 3 sisteme de producție submarine,
  • conducte colectoare asociate,
  • o platformă offshore,
  • conductă de gaze naturale către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor.

OMV Petrom şi Romgaz deţin câte 50% din Neptun Deep. OMV Petrom este operatorul, iar Romgaz participă prin Romgaz Black Sea Limited, fosta subsidiară ExxonMobil preluată în august 2022. De precizat că fiecare partener îşi vinde separat gazele. Statul român deţine 70% din Romgaz şi 20,7% din OMV Petrom.

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