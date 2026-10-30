Kelemen Hunor explică de ce alegerile anticipate nu ar fi rezolvat criza politică. Ce spune președintele UDMR despre Guvernul Niculescu

Kelemen Hunor spune că alegerile anticipate erau o opțiune constituțională în timpul negocierilor, dar nu ar fi rezolvat criza politică. Liderul UDMR consideră că Guvernul Luca Niculescu poate rămâne la putere până în 2028, deoarece o moțiune de cenzură ar fi greu de adoptat.

„Eu personal am fost de acord cu el (n.r. Nicușor Dan), fiindcă anticipatele nu ar fi schimbat nimic”, a spus Kelemen Hunor.

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Kelemen Hunor estimează că AUR ar fi obținut între 35% și 40% din voturi la eventuale alegeri anticipate, în timp ce PSD și PNL ar fi înregistrat scoruri mai mici. El spune că primul partid clasat ar fi trebuit să primească șansa de a forma Guvernul.

„Ar fi fost un PNL mai mic, un PSD mai mic… nu puteai să nu dai șansa sau posibilitatea formării Guvernului primului partid. AUR ar fi câștigat între 35-40%, eu zic spre 40”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: „Eu aș vrea să dureze până în 2028 acest guvern”

Kelemen Hunor spune că Guvernul Niculescu ar putea rezista până în 2028, în ciuda imprevizibilității scenei politice. Liderul UDMR își dorește menținerea actualei coaliții și consideră că, în actuala configurație parlamentară, nu există o majoritate care să răstoarne Executivul.

„În mod normal, dacă ținem cont de dinamica politică românească, atunci nu. Dar dacă ținem cont de realitatea din Parlament, atunci chiar are șanse să meargă până în 2028. Eu aș vrea să dureze până în 2028 acest guvern, fiindcă avem nevoie de această stabilitate guvernamentală. Oricum, nu are cine să dea jos”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor afirmă că opoziția nu are suficiente voturi pentru a adopta o moțiune de cenzură fără sprijinul AUR. Nici partidele din opoziție, nici AUR nu pot acționa singure, astfel că ar fi necesară o colaborare între ele.

„Noi cu PNL și cu USR nu avem majoritate. Nu avem 233 de voturi. Nici ei (n.r. AUR) nu au singuri. Deci ar trebui să facem chestia asta cu AUR”, a spus Kelemen Hunor, la B1 TV.

Liderul UDMR nu exclude o moțiune de cenzură, dar avertizează că adoptarea ei ar obliga partidele să găsească rapid o formulă pentru un nou guvern. Kelemen Hunor estimează că Executivul ar putea rezista cel puțin până în mai-iunie 2027, datorită abilităților de negociere ale premierului.

„Asta nu înseamnă că la un moment dat nu o să fie o moțiune de cenzură. Că și PNL cu USR și PNL cu noi, noi cu USR, în diferite combinații, putem să depunem moțiune de cenzură. Dar asta înseamnă că, de fapt, tu aduci în dezbatere ceva, o anumită decizie sau direcție guvernamentală, decizie politică, dar n-o să ai 233 de voturi fără AUR. Dar s-ar putea să te trezești că votează și AUR. Și atunci pică guvernul. Nu este, din punctul meu de vedere, de dorit, fiindcă a doua zi ar trebui să pui ceva la loc”, a explicat Kelemen Hunor.

Sursă foto: Mediafax Foto