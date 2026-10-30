Oil Terminal primește undă verde pentru majorarea cheltuielilor salariale cu 1,75 milioane de lei. Guvernul Niculescu a aprobat azi memorandumul

Guvernul Niculescu a aprobat majorarea cu 1,752 milioane de lei a cheltuielilor salariale ale companiei Oil Terminal în 2026. Memorandumul a fost aprobat în cursul zilei de vineri, 30 octombrie 2026.

Memorandumul permite companiei Oil Terminal să aplice în 2026 prevederile unei ordonanțe de urgență privind măsurile fiscale și bugetare. În acest sens, a fost aprobat Memorandumul – „Aprobarea aplicării în anul 2026 de către OIL TERMINAL S.A. a prevederilor art. XXXVI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”.

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Majorarea vizează o creștere salarială de 6,5%, în valoare totală de 1,752 milioane de lei, pentru lunile noiembrie și decembrie 2026. Oil Terminal a încheiat anul 2025 cu un profit net de 24,64 milioane de lei și fără restanțe la plată. Pentru 2026, compania estimează un profit brut de 15 milioane de lei.

„Memorandumul aprobat de Guvern are ca obiect majorarea cheltuielilor de natură salarială ale OIL TERMINAL S.A. cu suma de 1,752 milioane lei, corespunzătoare unei creşteri salariale de 6,5%, pentru perioada noiembrie–decembrie 2026”, a transmis Guvernul.

Ce urmărește majorarea cheltuielilor salariale

Guvernul susține că majorarea urmărește păstrarea personalului calificat și evitarea conflictelor de muncă. Măsura va fi finanțată din surse proprii și nu va afecta profitul estimat al companiei pentru 2026.

„Având în vedere caracterul strategic al OIL TERMINAL S.A., recunoscut prin O.U.G. nr. 15/2001, majorarea propusă urmăreşte menţinerea personalului calificat, asigurarea stabilităţii relaţiilor de muncă şi prevenirea unor eventuale conflicte de muncă ce ar putea afecta continuitatea operaţiunilor de import-export de ţiţei şi produse petroliere. Potrivit fundamentării prezentate de societate, majorarea cheltuielilor de natură salarială este susţinută din surse proprii şi nu va afecta profitul brut de 15 milioane lei, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul 2026″, mai arată Guvernul.

De altfel, vă reamintim că angajații Oil Terminal au declanșat vineri o grevă de avertisment de 2 ore, cerând majorări salariale de 6,5%. Sindicaliștii amenință cu greva generală, după eșecul negocierilor cu administrația companiei. Mai multe detalii AICI.