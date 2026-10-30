Tanczos Barna, nemulțumit de rectificarea bugetară. Fostul ministru interimar al Agriculturii spune că fermierii nu primesc sprijinul de care au nevoie

Tanczos Barna acuză că Ministerul Agriculturii a pierdut peste 400 de milioane de lei din fondurile naționale la rectificarea bugetară. Fostul ministru susține că nu au fost alocați bani pentru schemele de ajutor de stat destinate fermierilor.

Tanczos Barna speră că Executivul va aproba o nouă rectificare și va aloca bani pentru sprijinirea fermierilor. El avertizează că problemele agricultorilor nu pot fi ignorate din cauza constrângerilor bugetare.

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Tanczos Barna afirmă că alte state membre au folosit la maximum instrumentele europene de ajutor și au sprijinit fermierii afectați de scumpirea motorinei și a îngrășămintelor. El consideră că România trebuie să urmeze același exemplu și spune că are încredere că noul ministru al Agriculturii va continua demersurile pentru obținerea finanțării.

„Zero lei pentru sprijinul urgent de care au nevoie fermierii!

Astăzi, la rectificarea bugetară, MADR a pierdut peste 400 de milioane de lei din fondurile naționale. Deși a beneficiat de o rectificare pozitivă pe partea de fonduri europene, nu a primit niciun leu pentru schemele de ajutor de stat aprobate de Parlament în 2026.

Sper că Guvernul va mai aproba o rectificare bugetară și va aloca fondurile necesare pentru a evita un dezastru pentru fermieri. Constrângerile bugetare nu pot fi un răspuns la problemele agricultorilor.

Alte state membre au valorificat la maximum oportunitățile oferite de Cadrul temporar de ajutor de stat pentru criza din Orientul Mijlociu și și-au sprijinit fermierii care se confruntă cu prețuri record la motorină și îngrășăminte. România trebuie să facă același lucru!

P.S.: Din câte îl cunosc pe ministrul agriculturii, nu va lăsa lucrurile așa. Îi urez mult succes la următoarea rectificare!”, a notat Tanczos Barna pe Facebook.

Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026

Vă reamintim că, azi, Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026. Rectificarea bugetară prevede reduceri de peste 3 miliarde de lei, inclusiv 490 de milioane de lei de la Ministerul Agriculturii. În schimb, instituția primește suplimentar 1,47 miliarde de lei pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook