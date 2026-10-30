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Zeci de mii de tineri germani se mobilizează sâmbătă în stradă, după modelul protestelor din Franța. Autoritățile de la Berlin se tem de izbucnirea unor violențe

Zeci de mii de tineri germani se mobilizează sâmbătă în stradă, după modelul protestelor din Franța. Autoritățile de la Berlin se tem de izbucnirea unor violențe
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Zeci de mii de tineri sunt așteptați sâmbătă în marile orașe din Germania ca să protesteze și să ceară fonduri suplimentare destinate educației, o mișcare de amploare inspirată de recentele manifestaţii din Franţa. Mobilizarea masivă a pus însă în alertă autoritățile de la Berlin, pe fondul temerilor legate de posibile escaladări și acte de vandalism.

Mișcarea „Gen Z regelt” îi adună pe tinerii din Germania

La apelul unui colectiv intitulat „Gen Z regelt” („Generația Z se ocupă de asta”), aproximativ 160.000 de persoane s-au înscris deja online pentru a manifesta în aproape 30 de orașe germane. Printre cele mai mari centre urbane vizate se numără Berlin, Frankfurt și Köln.

Conform platformei oficiale a organizatorilor, mișcarea „Gen Z regelt” protestează ferm față de condițiile precare din unitățile de învățământ, costul tot mai ridicat al vieții și o eventuală reintroducere a serviciului militar obligatoriu, atrăgând totodată atenția asupra crizei climatice.

„Suntem ucenici, liceeni, elevi de gimnaziu și studenți. Ne-am reunit prin intermediul rețelelor sociale pentru că ne-am săturat ca tinerii să nu fie ascultați”, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă online, Kaja Schwab, o studentă de 23 de ani din Berlin și purtătoare de cuvânt a mișcării.

La fel ca în multe alte state europene, tinerii din Germania se confruntă cu reducerea fondurilor alocate școlilor, liceelor și universităților. Există însă diferențe majore la nivel național, deoarece în Germania sistemul educațional ține de competența landurilor regionale, nu de guvernul federal.

Teama de violențe și măsuri de securitate excepționale

Deși organizatorii mișcării „Gen Z regelt” au subliniat clar respingerea oricărei forme de violență, poliția germană, marcată de incidentele grave de pe străzile din Franța, a anunțat că va mobiliza câteva mii de agenți de securitate.

Tensiunea a determinat deja reacții în sectorul comercial. Unele magazine de îmbrăcăminte și buticuri de bijuterii de lux și-au baricadat vitrinele pentru a preveni eventualele jafuri, mai ales că protestul are loc de Halloween, o perioadă în care, în ultimii ani, s-au înregistrat recurent acte de vandalism pe teritoriul german.

Reprezentanta organizației studențești a ținut vineri să calmeze spiritele. Helen Brin, din cadrul „Gen Z regelt”, a dat asigurări că mișcarea „dispune de un număr suficient de voluntari pentru a coordona manifestația și a asigura securitatea” pe străzile din capitala germană.

Cu toate acestea, organizația oficială care reunește reprezentanții elevilor din diferite regiuni germane (BSK) a anunțat că nu va participa la acțiunile de sâmbătă, criticând „lipsa extremă de transparență” a protestului. BSK face, în schimb, apel la manifestări strict pașnice pe 20 noiembrie, pentru susținerea unor condiții mai bune de învățământ.

Joi, purtătoarea de cuvânt a BSK, Amy Kirchhoff, a explicat că este „prea riscant” să se desfășoare un marș la Berlin alături de „Gen Z regelt”, adăugând că apelurile la mobilizare au fost „marcate uneori de violență”.

Avertismentul autorităților: „Nu vă lăsați influențați de extreme”

Situația este monitorizată cu atenție la cel mai înalt nivel guvernamental. Ministerul de Interne german a transmis că se află în contact permanent cu autorităţile franceze și italiene, exprimându-și îngrijorarea cu privire la o posibilă infiltrare a unor militanți radicali veniți din străinătate. Totuși, instituția a subliniat că trebuie făcută o distincție clară între manifestațiile pașnice ale studenților și intențiile oricărei mișcări extremiste violente care ar încerca să deturneze protestul. Deocamdată, autoritățile precizează că nu există informații concrete despre planuri de violență organizată.

Într-un interviu publicat vineri în săptămânalul Stern, ministrul german al Familiei, Karin Prien, a lansat un apel direct către tinerii protestatari, îndemnându-i să nu cedeze provocărilor.

„Faceți zgomot. Implicați-vă în partidele politice. Dar nu fiți violenți. Acest lucru nu ar face decât să vă prejudicieze cauza”, a declarat oficialul german, avertizându-i pe studenți să nu se lase sub nicio formă „influențați de extrema dreaptă sau de extrema stângă”.

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