Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului, a demisionat de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a prelua funcția din Executiv

Gabriel-Ciprian Ene a fost numit secretar general al Executivului, cu rang de ministru, printr-o decizie semnată de premierul Luca Niculescu. Acesta își va prelua oficial funcția începând cu 2 noiembrie 2026, după ce a solicitat eliberarea din funcția de magistrat-asistent-șef pe care o ocupa la Înalta Curte de Casație și Justiție.

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Documentul emis de ÎCCJ, semnat vineri, confirmă că Ene Gabriel-Ciprian a solicitat eliberarea din funcție ca urmare a numirii în noua poziție din cadrul Executivului, potrivit știri pe surse. Măsura intră în vigoare la 2 noiembrie.

Gabriel Ciprian Ene este magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din martie 2017.

Acesta este originar din Buzău. Gabriel Ciprian Ene este soțul deputatei PSD Gabriela Corina Ene, fost primar al comunei Căbești, județul Bihor.

Ce rol îndeplinește secretarul general al Guvernului

Secretarul general al Guvernului are rang de ministru și coordonează activitatea administrativă a Executivului.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) asigură legătura dintre ministere și gestionează procedurile de avizare a actelor normative care ajung pe agenda ședințelor de Guvern.

Instituția are, de asemenea, atribuții în administrarea unor instituții și companii de stat.-