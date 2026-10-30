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Dominic Fritz, mesaj la 70 de ani de la revolta studențească anticomunistă din Timișoara. Liderul USR anunță o nouă ediție a Forumului pentru Valori Europene

Dominic Fritz, mesaj la 70 de ani de la revolta studențească anticomunistă din Timișoara. Liderul USR anunță o nouă ediție a Forumului pentru Valori Europene
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Dominic Fritz a transmis un mesaj, pe Facebook, la împlinirea a 70 de ani de la revolta studențească anticomunistă din Timișoara. De asemenea, anunță o nouă ediție a Forumului pentru Valori Europene, care va avea loc săptămâna viitoare.

Dominic Fritz a amintit de revolta studenților din Timișoara din 1956. Peste 2.000 de tineri au fost arestați, iar 32 au primit condamnări la închisoare. Printre participanți s-a numărat Ioan Holender, ulterior director al Operei din Viena, care a emigrat după ce a fost exmatriculat și nu și-a mai putut găsi un loc de muncă.

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Mesajul lui Dominic Fritz. Sursă foto: Facebook.

S-au împlinit 7 decenii de la revolta studențească anticomunistă din Timișoara

„Acum fix 70 de ani pe vremea asta, pe străzile Timișoarei erau tancuri, trupe de armată, miliție, securiști. Studenții care plecau de la adunarea de la cantina de la Politehnică erau arestați rând pe rând și urcați în camioane. Ecourile revoltei de la Budapesta din 1956 ajunseseră la Timișoara.

«Seara aceea a schimbat macazul vieții mele» a povestit astăzi Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei din Viena și unul din studenții care atunci s-au urcat pe o masă la cantină și a vorbit. «Poate dacă n-aș fi spus că e o atmosferă pre-revoluționară nu mi s-ar fi întâmplat nimic. Aș fi terminat facultatea, primeam repartiție». A fost exmatriculat, i-a fost imposibil să se angajeze și în final a emigrat la Viena.

«Pentru 2 săptămâni ne-am simțit liberi. Apoi au venit tancurile rusești, au urmat arestările, condamnările, execuțiile» a povestit azi fostul ministru de externe al Ungariei, Péter Balázs, pe atunci adolescent la Budapesta.

Peste 2.000 de studenți au fost arestați în 30 octombrie 1956 la Timișoara pentru curaj. 32 dintre ei au primit pedepse între 3 luni și 8 ani de închisoare. Una din revendicările lor a fost să li se permită să învețe engleza, iar rusa să nu mai fie obligatorie”, a notat Dominic Fritz pe Facebook.

Dominic Fritz anunță o nouă ediție a Forumului pentru Valori Europene

Dominic Fritz a subliniat importanța păstrării memoriei evenimentelor din 1956 și 1989, în contextul creșterii nostalgiei față de trecut. El a anunțat că Timișoara va găzdui săptămâna viitoare lideri europeni, reuniți pentru a discuta viitorul continentului în cadrul Timișoara Forum for European Values.

„Astăzi când nostalgiile nesănătoase prind teren e de datoria noastră să nu uităm și să ducem mai departe povestea Timișoarei. Nu e o întâmplare că atât 1956, cât și 1989 s-au întâmplat la Timișoara, un oraș multicultural, care te învață să-l asculți pe celălalt, să-i înțelegi perspectiva și să nu accepți că există un singur fel de a gândi și de a trăi.

Săptămâna viitoare găzduim la Timișoara zeci de lideri europeni, actuali și foști politicieni, primari, miniștri, comisari europeni, șefi de stat, europarlamentari. Oameni care vin aici să dezbată viitorul continentului la Timișoara Forum for European Values. Așa facem auzită vocea Timișoarei și a României în Europa”, a mai transmis liderul USR.

Timișoara găzduiește, pe 5 și 6 noiembrie, Forumul pentru Valori Europene, la care vor participa lideri politici europeni și internaționali. Printre invitați se numără fostele oficiale Salome Zourabichvili și Margrethe Vestager, eurodeputatul Siegfried Mureșan și Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției democratice din Belarus.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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