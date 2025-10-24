Prima pagină » Actualitate » Ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau

Ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau

24 oct. 2025, 18:36, Actualitate
Ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau
Galerie Foto 2

Ambasada României la Havana a anunțat că Theodora Mircea, ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana, a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau.

Acest eveniment a avut loc în prezența lui Frederick A. Mitchell, Ministrul Afacerilor Externe al Bahamasului, și al lui Jerusa Ali, Director General, a căror participare a reafirmat angajamentul comun de a avansa cooperarea și prietenia dintre România și Bahamas.

În timpul aceste ceremonii deosebite, Bruno A. Roberts a fost numit oficial în funcția de consul onorific al României în Bahamas: Un lider distins în comunitatea financiară și de afaceri din Bahamas, domnul Roberts aduce o vastă experiență și dedicare pentru noul său rol”, se spune în comunicat.

Etapa aceasta marchează deci un nou capitol în relațiile România-Bahamas, subliniind implicarea și parteneriatul tot mai mare al României cu regiunea Caraibilor.

H.E. doamna Theodora Mircea, ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana, a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau 🇷🇴🇧 🇸.

Evenimentul a fost onorat de prezența lui H.E. domnul Frederick A. Mitchell, Ministrul Afacerilor Externe al Bahamasului, și H.E. doamna Jerusa Ali, Director General, a căror participare a reafirmat angajamentul comun de a avansa cooperarea și prietenia dintre România și Bahamas🤝.

În timpul ceremoniei, domnul Bruno A. Roberts a fost numit oficial în funcția de consul onorific al României în Bahamas. Un lider distins în comunitatea financiară și de afaceri din Bahamas, domnul Roberts aduce o vastă experiență și dedicare pentru noul său rol.

Consulatul va servi drept platformă cheie pentru consolidarea relațiilor bilaterale și cooperării în educație, comerț, turism și schimb cultural, sprijinind în același timp cetățenii români și promovând legăturile între oameni. 🌍✨

Această etapă marchează un nou capitol în relațiile România-Bahamas, subliniind implicarea și parteneriatul tot mai mare al României cu regiunea Caraibilor”, se anunță pe pagina de Facebook Ambasada României la Havana.

Cine este Theodora Magdalena Mircea

De precizat este că, Theodora Magdalena Mircea a fost numită Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Cuba prin Decretul nr.611 din 14 mai 2021, semnat de către Klaus Iohannis. La data de 8.09.2021, a prezentat scrisorile de acreditare, președintelui Republicii Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De asemenea, Theodora Magdalena Mircea este acreditată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României, cu reședința la Havana, și în Federația Saint Kitts și Nevis, Antigua și Barbuda, Saint Vincent și Grenadine, Bahamas, Dominica, Saint Lucia.

Ea are o carieră de peste 20 de ani și este licențiată în Drept, are un Master în Politică Internațională la Université Libre de Bruxelles și este doctor în sociologie.

Mediafax
Circulație suspendată temporar pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative sunt disponibile
Digi24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Cancan.ro
Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: 'Mergeți la control!'
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Carrefour se pregătește să își vândă toate supermarketurile din România
Click
Horoscop săptămâna 24-30 octombrie. Berbecii ar putea avea parte de pierderi, transformări importante pentru Săgetători, vin bani către Pești
Wowbiz
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
Antena 3
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Digi24
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Cancan.ro
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Momentul în care o mașină este strivită de un TIR scăpat de sub control, în localitatea Drăgușeni! Șoferul mașinii și pasagerul au murit PE LOC
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Călin Georgescu i-a cucerit pe români. Joacă sau nu teatru fostul candidat? Theodor Paleologu: Îl preferam pe Vadim
Evz.ro
Johnny Depp revine pe marile ecrane. În negocieri pentru rolul lui Ebenezer Scrooge în noul film „A Christmas Carol”
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Fratele Biankăi, fata moartă în Harghita, DETALII CUTREMURĂTOARE despre ziua când sora lui a plecat de acasă. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de tragedie. Nici părinții nu au sesizat asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Calculele greșite ale șefului armatei germane înainte de Primul Război Mondial. De ce credea că Germania nu mai are timp?
EXTERNE Ministru israelian: „F*ck Erdogan”. De ce se ÎNJURĂ cei doi oficiali
19:20
Ministru israelian: „F*ck Erdogan”. De ce se ÎNJURĂ cei doi oficiali
EXTERNE India îl abandonează pe Putin. Cel mai mare cumpărător indian de petrol din Rusia trece în tabăra lui Trump
18:37
India îl abandonează pe Putin. Cel mai mare cumpărător indian de petrol din Rusia trece în tabăra lui Trump
EXTERNE Andrzej Duda, judecat pentru un comentariu despre spectatorii filmului „Granița verde”. Sentința va fi dată pe 6 noiembrie
18:32
Andrzej Duda, judecat pentru un comentariu despre spectatorii filmului „Granița verde”. Sentința va fi dată pe 6 noiembrie
EXTERNE Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri
18:25
Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri
POLITICĂ Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook
17:58
Un consilier local a ameninţat cu bătaia mai mulți copii, într-o cameră de hotel. Ulterior și-a cerut scuze pe Facebook
EXTERNE Donald Trump pleacă în Malaysia. Care sunt motivele pentru care președintele SUA se duce la summitul din Asia de Sud-Est
17:44
Donald Trump pleacă în Malaysia. Care sunt motivele pentru care președintele SUA se duce la summitul din Asia de Sud-Est