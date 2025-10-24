Ambasada României la Havana a anunțat că Theodora Mircea, ambasadorul României în Commonwealth-ul Bahamas cu rezidență în Havana, a inaugurat oficial Consulatul Onorific al României la Nassau.

Acest eveniment a avut loc în prezența lui Frederick A. Mitchell, Ministrul Afacerilor Externe al Bahamasului, și al lui Jerusa Ali, Director General, a căror participare a reafirmat angajamentul comun de a avansa cooperarea și prietenia dintre România și Bahamas.

În timpul aceste ceremonii deosebite, Bruno A. Roberts a fost numit oficial în funcția de consul onorific al României în Bahamas:„ Un lider distins în comunitatea financiară și de afaceri din Bahamas, domnul Roberts aduce o vastă experiență și dedicare pentru noul său rol”, se spune în comunicat.

Etapa aceasta marchează deci un nou capitol în relațiile România-Bahamas, subliniind implicarea și parteneriatul tot mai mare al României cu regiunea Caraibilor.

Cine este Theodora Magdalena Mircea

De precizat este că, Theodora Magdalena Mircea a fost numită Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Cuba prin Decretul nr.611 din 14 mai 2021, semnat de către Klaus Iohannis. La data de 8.09.2021, a prezentat scrisorile de acreditare, președintelui Republicii Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

De asemenea, Theodora Magdalena Mircea este acreditată în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României, cu reședința la Havana, și în Federația Saint Kitts și Nevis, Antigua și Barbuda, Saint Vincent și Grenadine, Bahamas, Dominica, Saint Lucia.

Ea are o carieră de peste 20 de ani și este licențiată în Drept, are un Master în Politică Internațională la Université Libre de Bruxelles și este doctor în sociologie.